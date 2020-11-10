***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
10.11.2020 12:06
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.11.2020 tarihli ve 69/1350 sayılı kararı ile 204.180.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. İhraç Belgesi ve Yurt İçinde Halka Arzedilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki, ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887729
BIST
16:351.241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 9,94
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.243
En Düşük
1.219
16:358,2155
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,1630
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
16:359,6968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1815
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
16:35492,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 9,66
|Açılış
|: 492,67
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ALCAR
|154,00
|43.576.775
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.248.281
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,63
|1.944.838
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.898.131
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.217.848
|% 9,99
|
|CASA
|45,00
|393.809
|% -10,00
|
|RODRG
|10,53
|2.899.944
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,97
|5.813.054
|% -9,97
|
|BLCYT
|7,19
|42.034.834
|% -9,90
|
|BRKO
|1,33
|2.155.673
|% -9,52
|
|THYAO
|11,54
|4.911.496.726
|% 8,05
|
|GARAN
|7,65
|2.605.842.006
|% 2,27
|
|TCELL
|15,42
|1.608.678.888
|% -5,75
|
|PGSUS
|53,20
|1.510.509.639
|% 9,51
|
|TUPRS
|84,55
|1.086.654.322
|% 2,73
|
|THYAO
|11,54
|4.911.496.726
|% 8,05
|
|YKBNK
|2,52
|937.647.458
|% 2,02
|
|GARAN
|7,65
|2.605.842.006
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,86
|557.487.146
|% 0,54
|
|KRDMD
|3,62
|903.877.367
|% 4,02
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2015
|8,2155
|% 2,02
|
|Euro
|9,6788
|9,6968
|% 1,91
|
|Sterlin
|10,7826
|10,8366
|% 2,07
|
|Frank
|8,8818
|8,9353
|% 1,20
|
|Riyal
|2,1712
|2,1821
|% 1,42
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|9,48
|
|Altın Gr.
|492
|493
|9,59
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.376
|57,00
|
|Tam
|3.264
|3.348
|2,22
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|1,07
|
|Çeyrek
|791
|810
|0,54
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,08
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|0,32
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:49OZRDN
Yüzde 7.27 oranında artışla 10.48 lira fiyatla işlem gören hissede 666, 793 adet işlem
-
16:48GENTS
Yüzde 4.99 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 360, 500 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 02 artarak (% 1.03 ) 1, 370
-
16:45XU100
Endeks 1, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 26, 676.00 milyon TL de
-
16:45DOCO
Yüzde 8.79 oranında artışla 367.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 808 adet işlem