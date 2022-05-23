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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

23.05.2022 10:20
***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi


***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2022 tarihli ve 25/741 sayılı kararı  ile 468.000.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz  Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen  Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. İhraç  Belgesi, Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma  Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki ve Başvuru Formu ekte yer  almaktadır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031654


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