***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
23.05.2022 10:20
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2022 tarihli ve 25/741 sayılı kararı ile 468.000.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. İhraç Belgesi, Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031654
BIST
10:162.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 20,23
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.397
En Düşük
2.385
10:1615,8874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0146
|Açılış
|: 15,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8700
|
15,9720
En Düşük
15,8601
10:1616,8731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0720
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,9443
En Düşük
16,8034
10:16947,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,73
|Açılış
|: 947,29
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
953,51
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler10:14
|IMASM
|51,55
|6.499.481
|% 9,91
|
|LIDFA
|7,35
|9.488.946
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|DERHL
|6,70
|11.670.429
|% 8,77
|
|PRKAB
|37,50
|31.718.267
|% 7,57
|
|ERSU
|3,99
|3.140.927
|% -6,99
|
|CASA
|107,40
|101.063
|% -6,61
|
|PNLSN
|12,72
|493.636
|% -5,29
|
|RHEAG
|1,85
|190.514
|% -5,13
|
|OZRDN
|9,56
|273.539
|% -4,40
|
|THYAO
|42,78
|384.402.043
|% -0,19
|
|ASELS
|23,28
|266.003.042
|% 2,19
|
|GARAN
|16,39
|239.811.223
|% 0,86
|
|KARSN
|5,83
|232.176.280
|% 3,55
|
|SISE
|19,46
|170.428.141
|% 0,21
|
|SKBNK
|1,24
|75.187.279
|% 3,33
|
|KARSN
|5,83
|232.176.280
|% 3,55
|
|YKBNK
|4,36
|98.277.375
|% 0,69
|
|TSKB
|1,95
|33.365.850
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,66
|43.143.280
|% 1,14
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8798
|15,8917
|% 0,12
|
|Euro
|16,8449
|16,8700
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,9011
|20,0009
|% 0,68
|
|Frank
|16,2762
|16,3743
|% 0,35
|
|Riyal
|4,2232
|4,2443
|% 0,10
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|7,10
|
|Altın Gr.
|949
|949
|6,66
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,97
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,91
|
Seans Raporu
10:14
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10:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 01 artarak (% 0.84 ) 2, 654
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10:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:29
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle GEDIK, ECBYO, ERSU
-
10:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:29XU100
Endeks 2, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 3, 422.00 milyon TL de