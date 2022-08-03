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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

03.08.2022 10:03
***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi


***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu nun 18.05.2022 tarih ve 25-741 sayılı kararı ile  Şirketimize 580.000.000TL tutarında ihraç tavanı verilmesine karar  alınmış olup, 20.05.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-21598 sayılı  yazısı ile 468.000.000TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz  Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen  Sermaye Piyasası Araçlarının ihracına ilişkin İhraç Belgesi 20.05.2022  tarihinde onaylanmıştır. Bu defa 112.000.000TL tutarındaki kısım için  düzenlenmiş ihraç belgesi ve eki, 28.07.2022 tarihinde onaylanmış olup,  İhraç Belgesi ile Yurt İçinde Halka Arz edilmeksizin İhraç Edilecek  Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki, ekte yer almaktadır.  Saygılarımızla.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051365


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