***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu nun 18.05.2022 tarih ve 25-741 sayılı kararı ile Şirketimize 580.000.000TL tutarında ihraç tavanı verilmesine karar alınmış olup, 20.05.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-21598 sayılı yazısı ile 468.000.000TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarının ihracına ilişkin İhraç Belgesi 20.05.2022 tarihinde onaylanmıştır. Bu defa 112.000.000TL tutarındaki kısım için düzenlenmiş ihraç belgesi ve eki, 28.07.2022 tarihinde onaylanmış olup, İhraç Belgesi ile Yurt İçinde Halka Arz edilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki, ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051365BIST