***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
03.08.2022 10:03
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu nun 18.05.2022 tarih ve 25-741 sayılı kararı ile Şirketimize 580.000.000TL tutarında ihraç tavanı verilmesine karar alınmış olup, 20.05.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-21598 sayılı yazısı ile 468.000.000TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarının ihracına ilişkin İhraç Belgesi 20.05.2022 tarihinde onaylanmıştır. Bu defa 112.000.000TL tutarındaki kısım için düzenlenmiş ihraç belgesi ve eki, 28.07.2022 tarihinde onaylanmış olup, İhraç Belgesi ile Yurt İçinde Halka Arz edilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki, ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051365
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9655
En Düşük
17,9198
18:0518,2624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,3032
En Düşük
18,2181
18:051.020,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.020,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|79,70
|157.377.968
|% 300,00
|
|HEDEF
|7,90
|12.585.338
|% 25,00
|
|HDFGS
|2,19
|25.078.642
|% 14,03
|
|TBORG
|25,28
|2.856.666
|% 10,88
|
|TEKTU
|1,74
|30.842.056
|% 0,00
|
|ADEL
|26,58
|5.891.254
|% 0,00
|
|ADESE
|0,86
|101.609.893
|% 0,00
|
|AGHOL
|74,65
|692.522.064
|% 0,00
|
|AGYO
|4,72
|60.725.327
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,79
|940.325.282
|% 0,00
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 0,00
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 0,00
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% 0,00
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 0,00
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9437
|17,9558
|% 0,06
|
|Euro
|18,2484
|18,2624
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,7716
|21,8807
|% 0,11
|
|Frank
|18,6688
|18,7813
|% 0,04
|
|Riyal
|4,7623
|4,7862
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,32
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|4,78
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.811
|6.874
|18,00
|
|Yarım
|3.318
|3.361
|9,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.680
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,33
|