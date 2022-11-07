***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
07.11.2022 13:02
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.10.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde tahsisli ve-veya nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylan
12:474.312
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 95,21
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
12:4718,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
12:4718,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0994
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
12:471.004,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.004,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler12:47
|EREGL
|36,62
|4.924.683.497
|% 9,97
|
|VAKKO
|41,32
|63.601.576
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|72.033.406
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|8.422.507
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|14.663.006
|% -9,93
|
|PRKME
|14,31
|89.290.581
|% -8,45
|
|ARENA
|16,70
|38.265.768
|% -7,99
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|ULAS
|8,59
|6.239.792
|% -7,63
|
|EREGL
|36,62
|4.924.683.497
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,95
|4.698.670.011
|% 7,31
|
|THYAO
|104,00
|3.559.742.565
|% -0,19
|
|PETKM
|14,34
|2.303.193.967
|% 2,43
|
|SASA
|147,10
|1.941.391.425
|% 2,51
|
|KRDMD
|13,95
|4.698.670.011
|% 7,31
|
|EKGYO
|4,69
|1.208.126.048
|% 1,96
|
|PETKM
|14,34
|2.303.193.967
|% 2,43
|
|ISCTR
|9,28
|1.339.518.436
|% 3,69
|
|EREGL
|36,62
|4.924.683.497
|% 9,97
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6025
|18,6049
|% 0,21
|
|Euro
|18,5800
|18,5907
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,2381
|21,3447
|% 0,83
|
|Frank
|18,6946
|18,8073
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9355
|4,9603
|% 0,21
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,59
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|0,71
|
|Cumhuriyet
|6.686
|6.787
|-2,00
|
|Tam
|6.724
|6.773
|139,00
|
|Yarım
|3.276
|3.311
|67,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|98,38
|98,38
|-0,19
|