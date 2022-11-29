***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
29.11.2022 10:47
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-28213 sayılı yazısı ile 03.11.2022 tarih ve 65/1598 sayılı Kurul kararı kapsamında toplam 703.350.000 TL'lik ihraç tavanı dahilinde olmak üzere, 211.010.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. İhraç Belgesi ile "Yurt İçinde Halka Arz edilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki, ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082819
BIST
14:044.934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 11,13
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
14:0418,6396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
14:0419,3326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0742
|Açılış
|: 19,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
14:041.052,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,84
|Açılış
|: 1.052,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler14:02
|AKSGY
|6,38
|141.506.264
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|94.640.827
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.107.082
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.778.594
|% 9,98
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|BAYRK
|9,80
|48.606.962
|% -7,20
|
|PRDGS
|16,23
|82.022.332
|% -6,72
|
|EDIP
|8,72
|73.677.869
|% -5,83
|
|THYAO
|117,20
|6.871.942.915
|% 1,82
|
|SISE
|39,00
|4.924.784.034
|% -3,27
|
|EKGYO
|7,26
|2.843.023.962
|% 4,91
|
|KRDMD
|14,79
|2.838.939.329
|% 3,35
|
|YKBNK
|11,94
|2.830.574.914
|% 0,34
|
|EKGYO
|7,26
|2.843.023.962
|% 4,91
|
|SKBNK
|2,73
|717.880.287
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,94
|2.830.574.914
|% 0,34
|
|TSKB
|4,03
|801.295.316
|% 0,75
|
|KRDMD
|14,79
|2.838.939.329
|% 3,35
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6344
|18,6396
|% 0,07
|
|Euro
|19,3236
|19,3326
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,3253
|22,4372
|% 0,62
|
|Frank
|19,5686
|19,6864
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,02
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|13,94
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|9,53
|
|Cumhuriyet
|7.004
|7.110
|16,00
|
|Tam
|7.027
|7.086
|50,00
|
|Yarım
|3.408
|3.464
|24,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.731
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,30
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|0,23
|
|B. Petrol
|86,06
|86,06
|2,17
|