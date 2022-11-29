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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

29.11.2022 10:47
***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi


***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-28213 sayılı yazısı ile 03.11.2022 tarih ve 65/1598 sayılı Kurul kararı kapsamında toplam 703.350.000 TL'lik ihraç tavanı dahilinde olmak üzere, 211.010.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. İhraç Belgesi ile "Yurt İçinde Halka Arz edilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki, ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082819


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Cumhuriyet 7.004 7.110 16,00  
Tam 7.027 7.086 50,00  
Yarım 3.408 3.464 24,00  
Çeyrek 1.699 1.731 12,00  
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Gümüş Gr. 12,76 12,78 0,23  
B. Petrol 86,06 86,06 2,17  
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