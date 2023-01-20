***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 19.01.2023 tarih ve 3/66 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103527BIST