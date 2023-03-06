***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
06.03.2023 18:35
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2023 tarih ve E-29833736-105.02.02-34194 sayılı yazısı ile 19.01.2023 tarih ve 3/66 sayılı Kurul kararı kapsamında toplam 610.000.000 TL'lik ihraç tavanı dahilinde olmak üzere, 259.310.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır.
İhraç Belgesi ile "Yurt İçinde Halka Arz edilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki", ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120615
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 179,93
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.428
En Düşük
5.222
18:0518,9425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0472
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9533
En Düşük
18,8123
18:0520,1889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0164
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3097
En Düşük
20,0406
18:051.119,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,58
|Açılış
|: 1.119,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.124,67
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|46,20
|59.504.609
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|24.175.515
|% 10,00
|
|ASTOR
|44,32
|2.237.490.861
|% 9,98
|
|MARKA
|5,51
|9.035.906
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|3.489.829
|% 9,98
|
|ULUSE
|242,30
|496.300.986
|% -9,99
|
|KMPUR
|106,60
|342.190.729
|% -6,98
|
|SELGD
|6,60
|6.082.347
|% -5,58
|
|BASCM
|5,70
|1.453.094
|% -5,00
|
|KGYO
|31,58
|40.902.121
|% -4,30
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|THYAO
|142,40
|5.336.829.996
|% 2,67
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|TUPRS
|622,40
|4.686.069.028
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|EKGYO
|8,35
|2.561.041.118
|% 3,21
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|ISCTR
|12,96
|3.407.284.481
|% 9,92
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8291
|18,9103
|% 0,08
|
|Euro
|20,1069
|20,1904
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,6162
|22,7297
|% -0,12
|
|Frank
|20,1873
|20,3089
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0138
|5,0389
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-1,03
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.120
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-13,00
|
|Tam
|7.594
|7.670
|-9,00
|
|Yarım
|3.710
|3.753
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.877
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,00
|
|B. Petrol
|86,25
|86,25
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DURDO
Yüzde 7.98 oranında artışla 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 991, 024 adet işlem
-
17:57NTGAZ
Yüzde 9.98 oranında artışla 35.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 866, 586 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 196, 2 artarak (% 3.42 ) 5, 929
-
17:56XU100
Endeks 5, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 90, 818.00 milyon TL de
-
17:56GARAN
Yüzde 7.04 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 862, 316 adet işlem