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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

17.05.2023 16:50
***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi


***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

    Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.05.2023 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-37321 sayılı yazısı ile  11.05.2023 tarih ve 26/580 sayılı Kurul kararı kapsamında, 350.000.000 TL  nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt  Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası  Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. 
İhraç  Belgesi ile "Yurt İçinde Halka Arz edilmeksizin İhraç  Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki", ekte  yer almaktadır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151989


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