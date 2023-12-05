***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
05.12.2023 16:18
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.12.2023 tarih ve E-29833736-105.02.02-46115 sayılı yazısı ile 01.12.2023 tarih ve 75/1622 sayılı Kurul kararı kapsamında, 1.500.000.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin İhraç Edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki onaylanmıştır.
İhraç Belgesi ile "Yurt İçinde Halka Arz edilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki", ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222386
BIST
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16:378.040
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:36
|EKOS
|36,30
|125.955.700
|% 10,00
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|ICBCT
|19,91
|294.330.227
|% 10,00
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|ORMA
|167,20
|3.963.857
|% 10,00
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|UMPAS
|7,26
|1.582.731
|% 10,00
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|SMART
|44,28
|86.301.209
|% 9,99
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|LIDER
|163,80
|378.607.764
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|17.941.118
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,50
|2.363.078
|% -10,00
|
|EUKYO
|14,29
|9.823.905
|% -8,40
|
|SONME
|74,70
|1.963.101
|% -6,92
|
|THYAO
|258,25
|6.358.442.563
|% -1,43
|
|MIATK
|42,52
|2.653.145.665
|% 7,37
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|EREGL
|40,16
|2.486.073.967
|% 0,35
|
|ASTOR
|108,20
|2.278.637.177
|% 0,84
|
|AKBNK
|36,08
|2.272.001.158
|% -0,39
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|ZOREN
|5,03
|649.661.033
|% 0,40
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|EKGYO
|7,39
|812.718.431
|% -1,34
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|ISCTR
|22,54
|2.258.738.135
|% -0,62
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|CANTE
|20,76
|2.055.984.813
|% 0,87
|
|ADESE
|2,00
|167.138.042
|% 0,50
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,9305
|28,9364
|% 0,08
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|Euro
|31,3408
|31,3499
|% 0,01
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|Sterlin
|36,4342
|36,6169
|% 0,05
|
|Frank
|32,9930
|33,1918
|% 0,04
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|Riyal
|7,6912
|7,7298
|% 0,08
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|16:36
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,59
|24,61
|% 0,66
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|Platin
|910,31
|912,58
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|Paladyum
|973,74
|977,27
|% 0,66
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|Brent Pet.
|77,23
|77,23
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.030,50
|2.030,84
|% 0,66
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