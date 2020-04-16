***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.04.2020 17:12
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'nin 13/04/2020 tarih ve 20 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 200.000.000 TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde, üç yıla kadar vadeli, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya tahsisli satış yoluyla borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma ihracı başvurusu yapılmasına ve İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraca ilişkin YKK_13.04.2020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838709
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 394,17
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
18:056,9499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0378
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9533
En Düşük
6,8896
18:057,5421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5628
En Düşük
7,5032
18:05382,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,22
|Açılış
|: 382,71
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.854.095
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.985.479
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.767.605
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|SANFM
|7,13
|14.468.181
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.473.924
|% -9,96
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,83
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% -1,93
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,49
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6133
|8,6565
|% -0,19
|
|Frank
|7,1323
|7,1753
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8431
|1,8523
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.715
|-1,39
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.519
|15,00
|
|Tam
|2.526
|2.592
|15,40
|
|Yarım
|1.229
|1.262
|7,50
|
|Çeyrek
|616
|631
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,37
|15,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,30
|27,30
|-0,39
|
Seans Raporu
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