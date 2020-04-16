GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.04.2020 17:12
GÜNCEL HABERLER



***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'nin 13/04/2020 tarih ve 20 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 200.000.000 TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde, üç yıla kadar vadeli, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya tahsisli satış yoluyla borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma ihracı başvurusu yapılmasına ve İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraca ilişkin YKK_13.04.2020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838709


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0596.249
Değişim :  0,41% |  394,17
Açılış :  96.706  
Önceki Kapanış :  95.855  
En Yüksek
97.065 En Düşük
95.330
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 3,85 43.854.095 % 10,00  
PETUN 16,39 93.391.987 % 10,00  
EGCYO 0,33 152.483 % 10,00  
EKIZ 4,18 328.561 % 10,00  
LKMNH 6,16 30.862.181 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6133 8,6565 % -0,19  
Frank 7,1323 7,1753 % -0,07  
Riyal 1,8431 1,8523 % 0,54  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.715 -1,39  
Altın Gr. 383 383 1,38  
Cumhuriyet 2.458 2.519 15,00  
Tam 2.526 2.592 15,40  
Yarım 1.229 1.262 7,50  
Çeyrek 616 631 3,70  
Gümüş.Ons 15,37 15,41 -0,08  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 -0,01  
B. Petrol 27,30 27,30 -0,39  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru