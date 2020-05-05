***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.05.2020 16:49
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.05.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 16/04/2020 tarihli açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız kapsamında, toplam 200.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842680
BIST
18:0098.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -58,31
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
18:007,0869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0423
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
18:007,6849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
18:00386,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,52
|Açılış
|: 386,92
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|11,33
|37.146.537
|% 10,00
|
|SNPAM
|6,49
|4.421.526
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.587.157
|% 10,00
|
|UZERB
|3,19
|236.515
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|314.970
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|488.887.893
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|404.368.888
|% -9,97
|
|TKURU
|10,94
|391.127
|% -9,96
|
|ETILR
|2,44
|706.598
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|1.014.687
|% -9,91
|
|GARAN
|8,15
|756.022.345
|% -0,24
|
|TSPOR
|5,75
|641.558.382
|% -1,37
|
|ASELS
|27,06
|588.320.647
|% 2,66
|
|KRDMD
|2,26
|586.879.083
|% 4,63
|
|PETUN
|22,34
|488.887.893
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,26
|586.879.083
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,66
|466.292.140
|% -4,32
|
|AFYON
|2,79
|446.412.009
|% -5,10
|
|DOHOL
|1,88
|247.580.577
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|203.718.944
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7870
|8,8311
|% 0,56
|
|Frank
|7,2559
|7,2996
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8798
|1,8892
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-2,77
|
|Altın Gr.
|386
|387
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.531
|5,90
|
|Tam
|2.550
|2.593
|6,10
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|3,00
|
|Çeyrek
|620
|634
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|14,90
|14,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,40
|0,04
|
|B. Petrol
|29,83
|29,83
|2,63
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
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17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem