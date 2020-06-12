***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil Bono İhraç / SPK Onay Bilgi GüncellemeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 13.04.2020İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.05.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.06.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.06.2021Ek Açıklamalarİlgi: 16/04/2020 tarihli açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız kapsamında, toplam 200.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850900BIST