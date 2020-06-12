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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.06.2020 10:52
GÜNCEL HABERLER



***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahvil Bono İhraç / SPK Onay Bilgi Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.06.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.06.2021

Ek Açıklamalar
İlgi: 16/04/2020 tarihli açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız kapsamında, toplam 200.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850900


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MIPAZ 5,05 57.070.856 % 7,22  
YYAPI 0,97 83.086.652 % 6,59  
PEGYO 1,26 27.332.770 % 5,88  
YUNSA 15,16 77.917.005 % 4,91  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5935 8,6366 % -0,03  
Frank 7,1841 7,2274 % -0,45  
Riyal 1,8128 1,8219 % -0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.736 7,82  
Altın Gr. 381 381 0,61  
Cumhuriyet 2.461 2.486 1,00  
Tam 2.534 2.555 1,00  
Yarım 1.236 1.247 0,50  
Çeyrek 618 624 0,30  
Gümüş.Ons 17,65 17,69 0,01  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 -0,01  
B. Petrol 38,34 38,34 -0,21  
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