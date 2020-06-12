***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.06.2020 10:52
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil Bono İhraç / SPK Onay Bilgi Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.06.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.06.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 16/04/2020 tarihli açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız kapsamında, toplam 200.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850900
BIST
12:10109.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 9,40
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.458
En Düşük
107.833
12:106,8310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0084
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
12:107,7329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
12:10381,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,04
|Açılış
|: 381,06
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,32
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|11,45
|2.231.790
|% 8,43
|
|MIPAZ
|5,05
|57.070.856
|% 7,22
|
|YYAPI
|0,97
|83.086.652
|% 6,59
|
|PEGYO
|1,26
|27.332.770
|% 5,88
|
|YUNSA
|15,16
|77.917.005
|% 4,91
|
|KPHOL
|3,22
|15.044
|% -4,73
|
|FRIGO
|16,60
|35.059
|% -4,71
|
|MAALT
|92,80
|17.985.727
|% -3,33
|
|DOAS
|12,36
|25.187.634
|% -2,98
|
|ARMDA
|22,56
|2.309.136
|% -2,34
|
|ASELS
|32,30
|430.842.840
|% 0,19
|
|ECILC
|5,97
|424.761.531
|% 4,55
|
|GARAN
|8,15
|378.763.976
|% -0,12
|
|PETKM
|3,94
|306.096.765
|% 0,25
|
|THYAO
|12,45
|267.342.329
|% -0,56
|
|EKGYO
|1,93
|309.547.451
|% -0,52
|
|TSKB
|1,27
|153.519.558
|% 2,42
|
|IEYHO
|0,74
|70.046.214
|% 1,37
|
|YYAPI
|0,97
|83.086.652
|% 6,59
|
|PETKM
|3,94
|306.096.765
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5935
|8,6366
|% -0,03
|
|Frank
|7,1841
|7,2274
|% -0,45
|
|Riyal
|1,8128
|1,8219
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|7,82
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,61
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.486
|1,00
|
|Tam
|2.534
|2.555
|1,00
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|0,50
|
|Çeyrek
|618
|624
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,34
|38,34
|-0,21
|
Seans Raporu
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