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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.11.2020 18:05
GÜNCEL HABERLER



***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti-SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 08.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 204.180.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.11.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.11.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.11.2020 tarihli ve 69/1350 sayılı kararı ile 204.180.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. İhraç Belgesi ve Yurt İçinde Halka Arzedilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki, ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ VE EKİ_05 11 2020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887247


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Tam 3.260 3.346 -285,48  
Yarım 1.576 1.618 -138,09  
Çeyrek 790 809 -69,05  
Gümüş.Ons 23,96 24,00 -1,61  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 -0,74  
B. Petrol 42,76 42,76 3,31  
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