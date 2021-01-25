***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.01.2021 17:42
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti-SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 83.540.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.01.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.11.2020 tarihli ve 69/1350 sayılı kararı ile 83.540.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi, 19.01.2021 tarihinde onaylanmıştır. İhraç Belgesi ile "Yurt İçinde Halka Arzedilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki, ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ VE EK_19 01 2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904223
BIST
18:051.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.557
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|Önceki Kapanış
|: 1.542
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1.560
En Düşük
1.537
18:057,3929
En Yüksek
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|: -0,23%
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|Açılış
|: 7,3850
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|Önceki Kapanış
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7,4277
En Düşük
7,3635
18:058,9861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
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|Açılış
|: 8,9700
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|Önceki Kapanış
|: 9,0100
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9,0459
En Düşük
8,9676
18:05442,60
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 442,37
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|Önceki Kapanış
|: 441,83
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444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|48,40
|3.644.423
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|1.450.547
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|7.012.871
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|3.080.101
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|1.220.589
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.421.889
|% -10,00
|
|MERIT
|162,00
|4.012.858
|% -9,95
|
|OZRDN
|11,59
|12.495.182
|% -9,95
|
|EMNIS
|37,56
|2.475.347
|% -9,80
|
|KERVN
|1,24
|7.749.291
|% -9,49
|
|KOZAL
|121,40
|2.535.876.041
|% 6,12
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|KRDMD
|6,99
|1.547.098.439
|% 1,01
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|GARAN
|9,54
|1.286.212.929
|% -2,25
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|TSKB
|1,96
|831.511.581
|% -3,45
|
|IHLGM
|1,57
|514.094.403
|% 6,08
|
|EKGYO
|2,47
|796.205.917
|% -0,80
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3909
|7,3929
|% -0,23
|
|Euro
|8,9808
|8,9861
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,0947
|10,1453
|% -0,13
|
|Frank
|8,3041
|8,3541
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9679
|1,9778
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,22
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,01
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|B. Petrol
|55,33
|55,33
|0,08
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