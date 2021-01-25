***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti-SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.10.2020İhraç Tavanı Tutarı 83.540.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.01.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.01.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05.11.2020 tarihli ve 69/1350 sayılı kararı ile 83.540.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi, 19.01.2021 tarihinde onaylanmıştır. İhraç Belgesi ile "Yurt İçinde Halka Arzedilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki, ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇ BELGESİ VE EK_19 01 2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904223BIST