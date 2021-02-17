***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.02.2021 14:48
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine ilişkin YKK
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 633.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun 15.02.2021 tarihli toplantısında, toplam 633 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK_15022021_12.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910371
BIST
15:141.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:147,0101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:148,4584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0145
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:14403,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,27
|Açılış
|: 403,91
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:12
|ATEKS
|59,95
|15.395.329
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.364.568
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.706.346
|% 9,99
|
|HATEK
|27,78
|10.799.607
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|60.442.851
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|291,90
|121.055.031
|% -7,10
|
|VAKBN
|4,62
|2.069.542.301
|% 5,72
|
|SASA
|42,04
|1.490.720.621
|% 2,09
|
|HALKB
|5,77
|1.485.644.051
|% 9,90
|
|KOZAL
|144,60
|1.396.204.802
|% -0,14
|
|GARAN
|9,66
|1.192.346.585
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,53
|724.806.442
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,62
|2.069.542.301
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.485.644.051
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,48
|595.683.875
|% -0,80
|
|KARSN
|5,02
|775.547.743
|% 2,24
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0094
|7,0116
|% 0,27
|
|Euro
|8,4553
|8,4615
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,6883
|9,7369
|% -0,06
|
|Frank
|7,7972
|7,8442
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8640
|1,8734
|% 0,31
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-4,18
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.679
|2.719
|-12,00
|
|Tam
|2.667
|2.734
|-8,94
|
|Yarım
|1.289
|1.323
|-4,33
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,17
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|0,76
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:27KOZAA
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 19.44 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 475, 974 adet işlem
-
15:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 46 kaybederek (% -0.27 ) 1, 618
-
15:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse VAKBN, SASA, HALKB
-
15:26XU100
Endeks 1, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 24, 399.00 milyon TL de
-
15:25DYOBY
Yüzde 5.04 oranında artışla 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 552, 111 adet işlem