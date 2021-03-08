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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.03.2021 13:03



***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 527.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.03.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.03.2022

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih, 12/320 sayılı kararı ve 05.03.2021 tarihli yazısı ile ilk aşamada, 419.000.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. İhraç Belgesi ve Yurt İçinde Halka Arzedilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki, ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 PhillipCapital_04 03 2021 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915861


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Altın Gr. 417 417 5,38  
Cumhuriyet 2.767 2.808 27,00  
Tam 2.754 2.824 26,05  
Yarım 1.331 1.366 12,60  
Çeyrek 668 683 6,30  
Gümüş.Ons 25,30 25,34 0,14  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 0,13  
B. Petrol 69,50 69,50 0,14  
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