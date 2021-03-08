***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.03.2021 13:03
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 527.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.03.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.03.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih, 12/320 sayılı kararı ve 05.03.2021 tarihli yazısı ile ilk aşamada, 419.000.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. İhraç Belgesi ve Yurt İçinde Halka Arzedilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki, ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 PhillipCapital_04 03 2021 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915861
BIST
14:191.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:197,6519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1199
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:199,0942
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1142
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:19416,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 4,98
|Açılış
|: 416,27
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:19
|VKFYO
|8,91
|48.228.208
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.397.404
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|66.538
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,13
|1.151.742.511
|% -1,30
|
|PETKM
|6,16
|1.117.659.404
|% 2,33
|
|KOZAL
|132,70
|924.537.964
|% 2,95
|
|THYAO
|14,76
|827.687.545
|% -0,14
|
|HALKB
|5,45
|781.901.098
|% 1,11
|
|PETKM
|6,16
|1.117.659.404
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,43
|384.844.492
|% -1,22
|
|HALKB
|5,45
|781.901.098
|% 1,11
|
|GARAN
|9,13
|1.151.742.511
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,25
|492.779.279
|% -0,23
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6469
|7,6519
|% 1,59
|
|Euro
|9,0874
|9,0942
|% 1,27
|
|Sterlin
|10,5418
|10,5947
|% 1,38
|
|Frank
|8,1559
|8,2051
|% 1,22
|
|Riyal
|2,0320
|2,0422
|% 1,51
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-6,14
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,38
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.808
|27,00
|
|Tam
|2.754
|2.824
|26,05
|
|Yarım
|1.331
|1.366
|12,60
|
|Çeyrek
|668
|683
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,13
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|0,14
|
Seans Raporu
14:19
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14:34YKSLN
Yüzde 4.25 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 000 adet işlem
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14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 01 kaybederek (% 0.00 ) 1, 631
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Yüzde 4.03 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 902, 609 adet işlem
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14:32ALCTL
Yüzde 5.56 oranında artışla 40.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 306, 792 adet işlem