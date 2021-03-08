***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.02.2021İhraç Tavanı Tutarı 527.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.03.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.03.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih, 12/320 sayılı kararı ve 05.03.2021 tarihli yazısı ile ilk aşamada, 419.000.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. İhraç Belgesi ve Yurt İçinde Halka Arzedilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki, ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 PhillipCapital_04 03 2021 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915861BIST