***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.04.2022 15:29
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.04.2022 tarihli toplantısında, toplam 600 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022914
BIST
15:502.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -18,65
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.537
15:5014,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0524
|Açılış
|: 14,7370
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7550
En Düşük
14,6956
15:5015,9807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0312
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9807
En Düşük
15,9021
15:50918,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,71
|Açılış
|: 918,84
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler15:48
|TIRE
|13,90
|103.519.797
|% 9,97
|
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.564.495
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|64.433.574
|% 9,64
|
|BMSCH
|8,72
|132.009.382
|% 8,59
|
|TDGYO
|7,82
|24.491.943
|% -7,89
|
|OLMK
|8,34
|37.150.324
|% -7,74
|
|ATLAS
|1,48
|3.548.968
|% -5,73
|
|MANAS
|25,06
|39.721.090
|% -5,58
|
|MMCAS
|2,99
|477.712
|% -5,38
|
|THYAO
|41,08
|4.792.679.246
|% 2,24
|
|ASELS
|28,24
|2.237.142.112
|% -0,98
|
|SISE
|18,36
|1.948.227.860
|% 0,44
|
|GARAN
|14,48
|1.824.715.039
|% -0,07
|
|PETKM
|10,64
|1.293.908.927
|% -0,65
|
|EKGYO
|3,03
|1.175.234.895
|% -2,26
|
|ODAS
|2,62
|909.294.001
|% 3,56
|
|TSKB
|2,07
|448.418.578
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,29
|949.554.650
|% -1,12
|
|SKBNK
|1,20
|153.785.670
|% -0,83
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7456
|14,7518
|% 0,33
|
|Euro
|15,9607
|15,9698
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,9427
|19,0377
|% -0,82
|
|Frank
|15,3770
|15,4697
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9205
|3,9401
|% 0,30
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-16,14
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|6.099
|6.191
|-8,00
|
|Tam
|6.083
|6.235
|4,66
|
|Yarım
|2.940
|3.016
|2,26
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,14
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,86
|