***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.04.2022 11:23
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.04.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 22/04/2022 tarihli açıklamamız : İlgide kayıtlı açıklamamız kapsamında, toplam 600.000.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023425
BIST
14:092.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,09
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.481
En Düşük
2.428
14:0914,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0347
|Açılış
|: 14,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7774
En Düşük
14,7180
14:0915,8800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0416
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
14:09906,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -9,59
|Açılış
|: 906,08
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
905,05
BIST En Aktif Hisseler14:09
|ACSEL
|39,20
|35.024.262
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|ISKUR
|1.150.000,00
|1.150.000
|% 9,52
|
|KGYO
|5,13
|2.486.506
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|DESA
|11,20
|5.101.666
|% -4,76
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|THYAO
|39,14
|2.397.626.857
|% -1,51
|
|GARAN
|14,98
|2.364.190.758
|% 5,57
|
|SISE
|17,77
|1.320.603.452
|% -0,34
|
|AKBNK
|9,28
|1.091.278.655
|% 1,53
|
|YKBNK
|5,18
|1.079.947.434
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,77
|890.301.624
|% -1,33
|
|ODAS
|2,54
|616.740.869
|% -0,39
|
|YKBNK
|5,18
|1.079.947.434
|% 1,57
|
|TSKB
|1,99
|409.462.942
|% 1,53
|
|GARAN
|14,98
|2.364.190.758
|% 5,57
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7693
|14,7774
|% 0,24
|
|Euro
|15,8718
|15,8800
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,7209
|18,8148
|% -0,79
|
|Frank
|15,3498
|15,4422
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9265
|3,9462
|% 0,18
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-25,48
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-8,34
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.140
|-52,00
|
|Tam
|6.015
|6.164
|-58,57
|
|Yarım
|2.907
|2.982
|-28,33
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-14,17
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,51
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,28
|
|B. Petrol
|101
|101
|-4,75
|
Seans Raporu
14:09
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-
14:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 55 kaybederek (% -0.06 ) 2, 764
-
14:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ODAS, YKBNK
-
14:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, SISE
-
14:24XU100
Endeks 2, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 24, 812.00 milyon TL de
-
14:24TRGYO
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 964, 792 adet işlem