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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.05.2022 16:15
***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 468.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.05.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.05.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2022 tarihli ve 25/741 sayılı kararı ile 468.000.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. İhraç Belgesi, Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031475


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