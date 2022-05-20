***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 468.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.05.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.05.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2022 tarihli ve 25/741 sayılı kararı ile 468.000.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. İhraç Belgesi, Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031475BIST