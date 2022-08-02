***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.08.2022 13:38
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti-SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 112.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.05.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.05.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2022 tarih ve 25/741 sayılı kararı ile Şirketimize 580.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine karar alınmış olup, 20.05.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-21598 sayılı yazısı ile 468.000.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarının ihracına ilişkin İhraç Belgesi 20.05.2022 tarihinde onaylanmıştır. Bu defa 112.000.000 TL tutarındaki kısım için düzenlenmiş ihraç belgesi ve eki, 28.07.2022 tarihinde onaylanmış olup, İhraç Belgesi ile "Yurt İçinde Halka Arz edilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki, ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı İhraç Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050994
BIST
15:232.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 12,87
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
15:2317,9588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0730
|Açılış
|: 17,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
15:2318,3428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0259
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
15:231.028,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 9,00
|Açılış
|: 1.028,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.029,40
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler15:23
|KRPLS
|6,83
|463.615.888
|% 9,98
|
|CANTE
|63,15
|63.721.559
|% 9,92
|
|SANEL
|11,28
|5.276.830
|% 8,57
|
|BMSCH
|13,61
|70.957.960
|% 8,53
|
|KLRHO
|19,38
|33.075.856
|% 7,97
|
|KZBGY
|57,45
|82.130.468
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.282.717
|% -9,95
|
|LIDFA
|7,52
|23.819.691
|% -8,74
|
|IMASM
|65,10
|57.414.828
|% -7,07
|
|SUMAS
|75,95
|147.111
|% -5,06
|
|AGHOL
|79,15
|511.578.730
|% 3,94
|
|KRPLS
|6,83
|463.615.888
|% 9,98
|
|GESAN
|62,55
|199.854.160
|% 2,96
|
|OYAKC
|12,71
|169.664.631
|% 0,55
|
|ULUUN
|20,88
|144.604.911
|% -2,43
|
|KRPLS
|6,83
|463.615.888
|% 9,98
|
|MOBTL
|1,76
|59.603.568
|% -0,56
|
|IHLGM
|0,76
|23.309.849
|% -5,00
|
|HUNER
|3,36
|94.582.590
|% 5,99
|
|PSGYO
|3,16
|61.434.041
|% 1,28
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9452
|17,9588
|% 0,41
|
|Euro
|18,3276
|18,3428
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,8578
|21,9674
|% -0,04
|
|Frank
|18,7672
|18,8803
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7657
|4,7896
|% 0,31
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|8,82
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|7,32
|
|Cumhuriyet
|6.825
|6.929
|52,00
|
|Tam
|6.862
|6.911
|28,00
|
|Yarım
|3.343
|3.379
|14,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.689
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,46
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,08
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,27
|
Seans Raporu
15:23
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-
15:37KLRHO
Yüzde 7.97 oranında artışla 19.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 714, 631 adet işlem
-
15:36ASUZU
Yüzde 7.86 oranında artışla 314.40 lira fiyatla işlem gören hissede 648, 513 adet işlem
-
15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 46 artarak (% 0.58 ) 2, 851
-
15:35XU100
Endeks 2, 668 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 27, 071.00 milyon TL de
-
15:35KLRHO
Yüzde 8.08 oranında artışla 19.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 713, 288 adet işlem