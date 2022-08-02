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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

02.08.2022 13:38
***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti-SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 112.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.05.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.05.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2022 tarih ve 25/741 sayılı kararı ile Şirketimize 580.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine karar alınmış olup, 20.05.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-21598 sayılı yazısı ile 468.000.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarının ihracına ilişkin İhraç Belgesi 20.05.2022 tarihinde onaylanmıştır. Bu defa 112.000.000 TL tutarındaki kısım için düzenlenmiş ihraç belgesi ve eki, 28.07.2022 tarihinde onaylanmış olup, İhraç Belgesi ile "Yurt İçinde Halka Arz edilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki, ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı İhraç Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050994


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Tam 6.862 6.911 28,00  
Yarım 3.343 3.379 14,00  
Çeyrek 1.677 1.689 7,00  
Gümüş.Ons 20,43 20,46 0,08  
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