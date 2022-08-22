***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.08.2022 11:44
İhraç Tavanı Tutarı 675.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.07.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.08.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.07.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 18.08.2022 tarih ve 44/1198 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 SPK Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057472
BIST
13:343.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 20,64
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
13:3418,1291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0437
|Açılış
|: 18,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
13:3418,1514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0047
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
13:341.011,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,97
|Açılış
|: 1.011,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler13:32
|YYAPI
|1,32
|55.025.217
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.312.168
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|187.696.266
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|175.726.749
|% 9,90
|
|AZTEK
|13,42
|326.906.398
|% -7,38
|
|GLRYH
|3,83
|43.449.384
|% -6,59
|
|DENGE
|2,09
|31.621.622
|% -6,28
|
|GZNMI
|39,04
|173.429.378
|% -5,43
|
|SKTAS
|3,01
|21.895.972
|% -5,05
|
|THYAO
|68,40
|1.869.197.923
|% -0,15
|
|SASA
|54,85
|1.484.056.916
|% 3,49
|
|EKGYO
|3,77
|1.239.244.556
|% 3,01
|
|PETKM
|11,79
|1.229.710.587
|% 1,64
|
|HEKTS
|42,02
|1.131.367.772
|% 7,03
|
|EKGYO
|3,77
|1.239.244.556
|% 3,01
|
|YKBNK
|5,69
|892.098.003
|% 0,35
|
|ADESE
|0,92
|122.747.756
|% 5,75
|
|DOHOL
|4,93
|620.613.578
|% -0,60
|
|PETKM
|11,79
|1.229.710.587
|% 1,64
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1196
|18,1299
|% 0,25
|
|Euro
|18,1354
|18,1477
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,3291
|21,4361
|% -0,00
|
|Frank
|18,8216
|18,9350
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8106
|4,8347
|% 0,20
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-12,04
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|6.787
|6.890
|-39,00
|
|Tam
|6.816
|6.872
|-65,00
|
|Yarım
|3.321
|3.360
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.679
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|96,52
|96,52
|-0,20
|