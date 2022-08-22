***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









İhraç Tavanı Tutarı 675.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 29.07.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.08.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.08.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 21.07.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 18.08.2022 tarih ve 44/1198 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 SPK Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057472BIST