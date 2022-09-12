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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.09.2022 17:34
***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti-SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 369.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.07.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.08.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-25908 sayılı yazısı ile 18.08.2022 tarih ve 44/1198 sayılı Kurul kararı kapsamında toplam 675.000.000 TL'lik ihraç tavanı dahilinde olmak üzere, 369.000.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. İhraç Belgesi ile "Yurt İçinde Halka Arz edilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki, ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 2 SPK Başvuru Formu .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062387


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Cumhuriyet 6.770 6.872 28,00  
Tam 6.811 6.862 33,00  
Yarım 3.319 3.353 15,00  
Çeyrek 1.664 1.678 9,00  
Gümüş.Ons 19,72 19,74 0,88  
Gümüş Gr. 11,59 11,61 0,54  
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