***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.09.2022 17:34
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti-SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 369.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 29.07.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.08.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-25908 sayılı yazısı ile 18.08.2022 tarih ve 44/1198 sayılı Kurul kararı kapsamında toplam 675.000.000 TL'lik ihraç tavanı dahilinde olmak üzere, 369.000.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. İhraç Belgesi ile "Yurt İçinde Halka Arz edilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki, ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 2 SPK Başvuru Formu .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062387
BIST
17:373.645
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 123,15
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
17:3718,2344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
17:3718,4735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1574
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
17:371.011,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.011,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler17:37
|VKFYO
|6,71
|30.508.111
|% 10,00
|
|BRYAT
|504,90
|140.910.280
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.732.045
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|65.523.695
|% 9,97
|
|ASUZU
|294,30
|490.639.792
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|SEKUR
|21,04
|50.336.776
|% -9,08
|
|MEDTR
|23,50
|27.049.837
|% -7,84
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|AKBNK
|17,36
|11.215.242.813
|% 9,05
|
|ISCTR
|12,60
|10.563.543.874
|% 1,29
|
|YKBNK
|9,66
|7.181.262.672
|% 5,81
|
|EREGL
|33,40
|6.793.127.093
|% 2,90
|
|THYAO
|75,10
|6.574.051.914
|% 2,32
|
|EKGYO
|5,35
|5.530.728.934
|% 4,70
|
|ISCTR
|12,60
|10.563.543.874
|% 1,29
|
|YKBNK
|9,66
|7.181.262.672
|% 5,81
|
|AKBNK
|17,36
|11.215.242.813
|% 9,05
|
|DOHOL
|5,70
|1.570.019.532
|% 4,40
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2162
|18,2344
|% 0,00
|
|Euro
|18,4625
|18,4735
|% 0,86
|
|Sterlin
|21,2624
|21,3691
|% 0,91
|
|Frank
|19,0521
|19,1669
|% 0,71
|
|Riyal
|4,8361
|4,8604
|% -0,05
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|8,86
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|6,05
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.811
|6.862
|33,00
|
|Yarım
|3.319
|3.353
|15,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.678
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,74
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,54
|
|B. Petrol
|94,49
|94,49
|1,65
|
Seans Raporu
17:37
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-
17:50BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 764, 852 adet işlem
-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 147, 53 artarak (% 3.82 ) 4, 014
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17:49XU100
Endeks 3, 640 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 36 üstünde . İşlem hacmi 109, 361.00 milyon TL de
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17:49DMSAS
Yüzde 7.11 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 612, 484 adet işlem
-
17:48AKBNK
Yüzde 9.17 oranında artışla 17.38 lira fiyatla işlem gören hissede 664, 699, 012 adet işlem