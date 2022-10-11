***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.10.2022 13:49
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11.10.2022 tarihli toplantısında, toplam 750 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070700
BIST
14:133.581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,15
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.564
14:1318,5876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
14:1318,1119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0825
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1119
En Düşük
17,9829
14:13996,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,18
|Açılış
|: 996,87
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler14:13
|ERCB
|46,72
|48.040.615
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|61.890.391
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.025.114
|% 9,84
|
|KONTR
|90,30
|656.410.890
|% 9,45
|
|MARTI
|4,05
|52.237.704
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|870.212
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.684.892
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|46.885.480
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,67
|183.886.714
|% -6,97
|
|THYAO
|85,85
|2.558.872.273
|% -0,35
|
|SASA
|86,05
|1.988.361.059
|% 0,35
|
|PETKM
|15,02
|1.984.425.158
|% 3,16
|
|ASELS
|32,40
|1.269.197.615
|% -1,16
|
|EKGYO
|4,34
|1.140.177.469
|% 0,46
|
|EKGYO
|4,34
|1.140.177.469
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,74
|245.754.017
|% 1,75
|
|PETKM
|15,02
|1.984.425.158
|% 3,16
|
|AKFGY
|4,10
|419.821.697
|% 7,61
|
|ODAS
|7,88
|810.086.566
|% 4,65
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5816
|18,5876
|% 0,06
|
|Euro
|18,0977
|18,1119
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,5159
|20,6187
|% 0,17
|
|Frank
|18,5722
|18,6841
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9313
|4,9561
|% 0,06
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|0,39
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.770
|-43,00
|
|Tam
|6.711
|6.761
|-20,00
|
|Yarım
|3.270
|3.306
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.653
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,40
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|-1,83
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:28PEKGY
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 845, 515 adet işlem
-
14:27INFO
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 168, 240 adet işlem
-
14:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 1 kaybederek (% -0.13 ) 3, 916
-
14:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, PETKM
-
14:25XU100
Endeks 3, 583 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 30, 025.00 milyon TL de