***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Kararı 750.000.000 TL iken 703.350.000TL tutarı için SPK na başvuru yapılmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2022İhraç Tavanı Tutarı 703.350.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.10.2022Ek Açıklamalarİlgi: 11/10/2022 tarihli açıklamamız : İlgide kayıtlı açıklamamız kapsamında, toplam 703.350.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072504BIST