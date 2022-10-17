***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.10.2022 16:19
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Kararı 750.000.000 TL iken 703.350.000TL tutarı için SPK na başvuru yapılmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 703.350.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.10.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 11/10/2022 tarihli açıklamamız : İlgide kayıtlı açıklamamız kapsamında, toplam 703.350.000 TL borçlanma aracı ihraç limiti için SPK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072504
BIST
16:093.821
En Yüksek
|Değişim
|: 5,35%
|| 194,02
|Açılış
|: 3.641
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|Önceki Kapanış
|: 3.627
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3.821
En Düşük
3.641
16:0918,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
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18,6187
En Düşük
18,5275
16:0918,1843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1197
|Açılış
|: 18,2500
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|Önceki Kapanış
|: 18,1400
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18,1994
En Düşük
18,0503
16:09995,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 13,42
|Açılış
|: 995,39
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|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler16:07
|AZTEK
|20,46
|176.303.401
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.473.234.607
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|86.479.304
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.313.240
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|82.908.952
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,70
|51.892.130
|% -6,19
|
|MEGAP
|4,70
|51.892.130
|% -6,19
|
|ESCOM
|26,00
|30.326.158
|% -4,76
|
|THYAO
|97,65
|7.121.587.812
|% 8,50
|
|PETKM
|14,39
|3.961.231.776
|% -1,37
|
|EKGYO
|4,45
|3.180.241.375
|% 5,45
|
|SISE
|31,04
|3.011.530.569
|% 6,08
|
|ASELS
|32,34
|2.962.815.276
|% 3,85
|
|EKGYO
|4,45
|3.180.241.375
|% 5,45
|
|ISCTR
|9,39
|2.846.852.314
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,71
|2.870.232.666
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,89
|536.515.587
|% 9,88
|
|PETKM
|14,39
|3.961.231.776
|% -1,37
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5872
|18,5889
|% 0,11
|
|Euro
|18,1836
|18,1912
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,0178
|21,1232
|% 1,56
|
|Frank
|18,5477
|18,6594
|% 0,86
|
|Riyal
|4,9324
|4,9572
|% 0,11
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|20,49
|
|Altın Gr.
|996
|996
|14,48
|
|Cumhuriyet
|6.683
|6.784
|67,00
|
|Tam
|6.719
|6.777
|-13,00
|
|Yarım
|3.274
|3.313
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.656
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,36
|
|B. Petrol
|92,29
|92,29
|0,66
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Seans Raporu
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