***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti-SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2022İhraç Tavanı Tutarı 211.010.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.10.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.11.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.11.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-28213 sayılı yazısı ile 03.11.2022 tarih ve 65/1598 sayılı Kurul kararı kapsamında toplam 703.350.000 TL'lik ihraç tavanı dahilinde olmak üzere, 211.010.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. İhraç Belgesi ile "Yurt İçinde Halka Arz edilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki, ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082816BIST