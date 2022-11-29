***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.11.2022 10:46
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limiti-SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 211.010.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.11.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.11.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02-28213 sayılı yazısı ile 03.11.2022 tarih ve 65/1598 sayılı Kurul kararı kapsamında toplam 703.350.000 TL'lik ihraç tavanı dahilinde olmak üzere, 211.010.000 TL nominal tutara kadar Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi onaylanmıştır. İhraç Belgesi ile "Yurt İçinde Halka Arz edilmeksizin İhraç Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi Eki, ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082816
BIST
10:344.904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -19,03
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.901
10:3418,6380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6908
En Düşük
18,5952
10:3419,3632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1048
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,4087
En Düşük
19,2462
10:341.049,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,63
|Açılış
|: 1.049,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.052,51
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler10:34
|SNICA
|29,32
|678.124.594
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|17.711.134
|% 9,98
|
|VANGD
|6,62
|6.122.048
|% 9,97
|
|ALFAS
|151,30
|199.961.495
|% 9,96
|
|PRKME
|18,89
|64.242.512
|% 9,95
|
|SEGYO
|3,17
|36.349.668
|% -9,94
|
|PNLSN
|34,30
|13.381.465
|% -9,83
|
|PRDGS
|15,77
|9.305.425
|% -9,37
|
|HUNER
|13,06
|23.858.377
|% -6,85
|
|CONSE
|11,13
|15.649.147
|% -6,47
|
|THYAO
|115,80
|1.545.348.262
|% 0,61
|
|KOZAL
|351,90
|839.401.857
|% 5,55
|
|PETKM
|18,05
|776.573.395
|% -1,10
|
|KRDMD
|14,60
|771.916.863
|% 2,03
|
|ASELS
|47,08
|708.345.066
|% 0,13
|
|EKGYO
|7,02
|572.970.524
|% 1,45
|
|SKBNK
|2,77
|179.786.129
|% 1,47
|
|KRDMD
|14,60
|771.916.863
|% 2,03
|
|YKBNK
|11,99
|625.677.078
|% 0,76
|
|TSKB
|4,07
|212.883.899
|% 1,75
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6353
|18,6380
|% 0,06
|
|Euro
|19,3551
|19,3632
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,2942
|22,4060
|% 0,48
|
|Frank
|19,5949
|19,7129
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,04
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|12,59
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|7,65
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|7.012
|7.081
|45,00
|
|Yarım
|3.401
|3.462
|22,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.730
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,70
|12,71
|0,16
|
|B. Petrol
|85,68
|85,68
|1,79
|