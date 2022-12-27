***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.12.2022 16:18
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.12.2022 tarihli toplantısında, toplam 750 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090201
BIST
18:055.435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -69,58
|Açılış
|: 5.513
|
|Önceki Kapanış
|: 5.504
|
5.514
En Düşük
5.428
18:0518,7068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0440
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
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18,8015
En Düşük
18,6200
18:0519,9270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0587
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0100
|
20,0396
En Düşük
19,7979
18:051.092,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 13,54
|Açılış
|: 1.092,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.078,93
|
1.108,21
En Düşük
1.076,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|182,60
|252.976.027
|% 10,00
|
|ULUSE
|231,00
|33.988.551
|% 10,00
|
|COSMO
|105,10
|2.718.412
|% 9,99
|
|TERA
|14,64
|3.578.133
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|2.454.946
|% 9,99
|
|KRONT
|121,50
|20.657.397
|% -10,00
|
|IMASM
|243,00
|74.263.552
|% -10,00
|
|PLTUR
|19,28
|122.418.935
|% -9,99
|
|UZERB
|153,10
|54.304.217
|% -9,99
|
|PKENT
|167,20
|860.473.342
|% -9,96
|
|THYAO
|143,10
|9.142.366.444
|% -1,31
|
|KOZAL
|662,90
|6.469.016.859
|% 7,79
|
|TCELL
|38,62
|4.946.738.775
|% 3,26
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|AHGAZ
|96,55
|3.851.297.499
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,31
|3.437.044.376
|% -2,81
|
|ISCTR
|12,99
|3.780.743.097
|% 0,08
|
|YKBNK
|11,81
|3.367.965.610
|% -2,40
|
|TSKB
|4,47
|1.059.414.486
|% -3,46
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6819
|18,7149
|% 0,28
|
|Euro
|19,8970
|19,9388
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,4345
|22,5470
|% 0,01
|
|Frank
|20,0480
|20,1687
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9591
|4,9840
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|18,25
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|14,30
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.346
|7.422
|50,00
|
|Yarım
|3.557
|3.634
|24,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.817
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,53
|0,29
|
|B. Petrol
|85,51
|85,51
|1,01
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GARFA
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 278 adet işlem
-
17:58ISGYO
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 619, 266 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 7 kaybederek (% -0.84 ) 4, 818
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ULUSE, COSMO, PARSN, BALAT, TERA, ADEL, BRKVY
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PLTUR, UZERB, SEKFK, PKENT, AYES, IMASM