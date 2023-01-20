***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.01.2023 18:29
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimiz Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 610.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.01.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.01.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 19.01.2023 tarih ve 3/66 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103526
BIST
18:055.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 67,97
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
18:0518,7998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
18:0520,3613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0168
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
18:051.165,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.165,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.161,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|110,20
|337.747.945
|% 9,98
|
|EYGYO
|20,06
|461.429.566
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|37.390.979
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.353.485
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|4.332.905
|% 9,96
|
|ATSYH
|103,80
|4.031.984
|% -6,15
|
|ZOREN
|5,79
|801.066.530
|% -5,85
|
|KUVVA
|45,00
|3.284.235
|% -5,26
|
|ELITE
|41,62
|123.747.023
|% -5,24
|
|SANEL
|18,90
|20.937.209
|% -4,98
|
|THYAO
|152,90
|8.788.356.982
|% -1,10
|
|EREGL
|41,00
|7.379.312.050
|% 1,59
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,63
|4.459.212.079
|% 2,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|SKBNK
|2,96
|936.702.143
|% 3,86
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7975
|18,7998
|% 0,06
|
|Euro
|20,3548
|20,3613
|% 0,08
|
|Sterlin
|23,2260
|23,3425
|% 0,08
|
|Frank
|20,3513
|20,4739
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9927
|5,0177
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-7,51
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|-4,85
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.886
|7.944
|-44,00
|
|Yarım
|3.851
|3.887
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.926
|1.944
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,28
|86,28
|0,12
|