***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 610.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 28.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.01.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.01.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 27.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 19.01.2023 tarih ve 3/66 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103526BIST