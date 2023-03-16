***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.03.2023 16:51
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.03.2023 tarihli toplantısında, toplam 1.200.000.000 TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125579
BIST
18:055.230
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 108,01
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.231
En Düşük
5.130
18:0519,0006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
18:0520,2034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1175
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
18:051.171,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,31
|Açılış
|: 1.171,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|24,86
|78.090.123
|% 10,00
|
|MARKA
|11,77
|14.429.423
|% 10,00
|
|TBORG
|37,62
|2.532.842
|% 10,00
|
|BRKVY
|27,06
|41.475.107
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|1.251.913.382
|% 9,99
|
|PENTA
|23,30
|685.053.088
|% -8,84
|
|IDEAS
|29,24
|43.889.419
|% -7,47
|
|ALCTL
|67,55
|82.520.735
|% -6,31
|
|RAYSG
|19,39
|11.191.407
|% -5,41
|
|KLRHO
|18,85
|29.690.680
|% -4,46
|
|ASTOR
|59,00
|5.373.690.573
|% 9,97
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|SASA
|115,50
|3.761.014.860
|% 1,05
|
|EREGL
|39,72
|3.689.293.061
|% 2,95
|
|THYAO
|132,20
|3.086.606.955
|% 0,99
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,36
|2.109.807.511
|% 2,16
|
|EKGYO
|7,21
|1.297.511.944
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,88
|2.223.782.807
|% 1,51
|
|KRDMD
|20,08
|2.003.698.820
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9944
|19,0004
|% 0,05
|
|Euro
|20,1828
|20,1921
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,9311
|23,0461
|% 0,45
|
|Frank
|20,3507
|20,4733
|% 0,43
|
|Riyal
|5,0423
|5,0676
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.171
|1.171
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.874
|7.971
|6,00
|
|Yarım
|3.860
|3.900
|2,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.950
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,16
|-0,15
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|0,31
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 5, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 55, 689.00 milyon TL de
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17:59GOKNR
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 963, 850 adet işlem
-
17:58GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 265.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 888, 273 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde 8.73 oranında artışla 17.81 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 916, 033 adet işlem
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17:56BIMAS
Yüzde 4.59 oranında artışla 143.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 263, 843 adet işlem