***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine ilişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 16.03.2023 tarihli toplantısında, toplam 1.200.000.000 TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125579BIST