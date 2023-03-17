***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Kararı 1.200.000.000.-TL iken 1.150.000.000.-TL tutarı için SPK na başvuru yapılmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 16.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.150.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.03.2023Ek Açıklamalarİlgi: 16.03.2023 tarihli açıklamamız Şirketimiz yönetim kurulunun 16.03.2023 tarih ve 2023/12 sayılı toplantısında, 1.200.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tek seferde veya seriler halinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış suretiyle satılmak üzere onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılmasına karar verilmiş olup, anılan karar doğrultusunda 1.150.000.000 TL tutarlı boçlanma araçlarının ihraç edilmesi amacıyla ihraç tavanı belirlenmesine ilişkin olarak 17.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125858BIST