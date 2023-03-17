***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.03.2023 15:34
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Kararı 1.200.000.000.-TL iken 1.150.000.000.-TL tutarı için SPK na başvuru yapılmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2023
Ek Açıklamalar
İlgi: 16.03.2023 tarihli açıklamamız Şirketimiz yönetim kurulunun 16.03.2023 tarih ve 2023/12 sayılı toplantısında, 1.200.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tek seferde veya seriler halinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış suretiyle satılmak üzere onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılmasına karar verilmiş olup, anılan karar doğrultusunda 1.150.000.000 TL tutarlı boçlanma araçlarının ihraç edilmesi amacıyla ihraç tavanı belirlenmesine ilişkin olarak 17.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125858
BIST
17:205.194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -35,61
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.162
17:2019,0038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
17:2020,2092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0703
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
17:201.192,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 20,17
|Açılış
|: 1.193,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.194,32
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler17:20
|TRCAS
|15,54
|48.153.710
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.207.114
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|26.842.175
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.899.632
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|119.501.445
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.911.179
|% -9,94
|
|VKING
|43,50
|23.151.597
|% -8,38
|
|PENTA
|21,60
|555.339.311
|% -7,30
|
|KRGYO
|13,06
|26.985.713
|% -5,91
|
|ULUSE
|153,30
|104.357.604
|% -5,89
|
|ASTOR
|64,60
|5.778.892.843
|% 9,49
|
|ISCTR
|15,00
|5.248.354.830
|% 2,04
|
|GOKNR
|21,00
|4.409.081.192
|% 7,80
|
|ASELS
|57,40
|3.560.797.648
|% 2,14
|
|OYAKC
|41,56
|2.920.962.985
|% 1,66
|
|ISCTR
|15,00
|5.248.354.830
|% 2,04
|
|GOKNR
|21,00
|4.409.081.192
|% 7,80
|
|YKBNK
|11,40
|2.089.736.591
|% 0,35
|
|EKGYO
|7,19
|1.060.427.398
|% -0,28
|
|AKFGY
|4,04
|542.897.420
|% 7,16
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9999
|19,0038
|% 0,08
|
|Euro
|20,2001
|20,2092
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,0081
|23,1235
|% 0,28
|
|Frank
|20,3882
|20,5110
|% 0,11
|
|Riyal
|5,0446
|5,0699
|% -0,01
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|38,53
|
|Altın Gr.
|1.193
|1.193
|20,23
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.016
|8.102
|116,00
|
|Yarım
|3.930
|3.965
|57,00
|
|Çeyrek
|1.965
|1.982
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|13,47
|13,49
|0,22
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|-2,14
|