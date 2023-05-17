***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK OnayıYetkili Organ Karar Tarihi 16.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.05.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.05.2024Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.05.2023 tarih ve 26/580 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151988BIST