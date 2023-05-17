***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.05.2023 16:49
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK Onayı
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.05.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.05.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.05.2023 tarih ve 26/580 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151988
BIST
18:054.662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 71,97
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
18:0519,7587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0413
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
18:0521,4494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0133
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3725
18:051.257,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,42
|Açılış
|: 1.257,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.254,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSGYO
|5,83
|73.223.423
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|19.088.991
|% 9,99
|
|KGYO
|45,42
|39.923.086
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|35.020.261
|% 9,98
|
|GEREL
|19,08
|82.379.393
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,03
|122.703.525
|% -8,24
|
|GSRAY
|8,88
|439.046.495
|% -4,41
|
|BRKO
|4,12
|809.237
|% -4,19
|
|BEYAZ
|13,26
|102.675.512
|% -4,05
|
|EGPRO
|71,15
|81.256.654
|% -3,46
|
|THYAO
|137,10
|6.519.318.104
|% 0,88
|
|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
|
|KCHOL
|81,10
|3.752.047.105
|% 1,50
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
|
|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
|
|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
|
|EKGYO
|6,41
|1.457.139.702
|% -0,93
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|KOZAL
|19,45
|2.705.588.922
|% 2,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7544
|19,7587
|% 0,21
|
|Euro
|21,4303
|21,4494
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,5695
|24,6928
|% 0,08
|
|Frank
|21,8792
|22,0110
|% -0,17
|
|Riyal
|5,2524
|5,2788
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-7,81
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|9.017
|9.252
|-59,59
|
|Yarım
|4.455
|4.584
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.285
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,55
|76,55
|1,64
|