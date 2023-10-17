Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.10.2023 17:27
***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.10.2023

Ek Açıklamalar
İlgi: 16.10.2023 tarihli açıklamamız Şirketimiz yönetim kurulunun 16.10.2023 tarih ve 2023/40 sayılı toplantısında, 1.500.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tek seferde veya seriler halinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış suretiyle satılmak üzere onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılmasına karar verilmiş olup, anılan karar doğrultusunda 17.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. İhraç Belgesi ve Başvuru Formu'nun örneği ektedir. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhrac belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207226


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.115
Değişim :  2,27% |  180,45
Açılış :  7.963  
Önceki Kapanış :  7.935  
En Düşük
7.908 En Yüksek
8.115
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALFAS 134,20 1.585.695.881 % 10,00  
BRSAN 983,50 3.723.398.416 % 10,00  
BRYAT 2.673,90 744.672.039 % 10,00  
GSRAY 8,47 875.352.499 % 10,00  
IHYAY 2,31 65.716.568 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,9086 27,9187 % 0,30  
Euro 29,5149 29,5283 % 0,33  
Sterlin 33,8959 34,0659 % 0,06  
Frank 30,8623 31,0483 % 0,30  
Riyal 7,4207 7,4579 % 0,39  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.922 1.922 1,71  
Altın Gr. 1.726 1.726 9,32  
Cumhuriyet 11.933 12.112 83,00  
Tam 11.652 11.755 47,00  
Yarım 5.844 5.900 23,00  
Çeyrek 2.913 2.950 12,00  
Gümüş.Ons 22,81 22,85 0,22  
Gümüş Gr. 20,49 20,52 0,29  
B. Petrol 89,48 89,48 -0,17  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru