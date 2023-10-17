***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.10.2023 17:27
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.10.2023
Ek Açıklamalar
İlgi: 16.10.2023 tarihli açıklamamız Şirketimiz yönetim kurulunun 16.10.2023 tarih ve 2023/40 sayılı toplantısında, 1.500.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tek seferde veya seriler halinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış suretiyle satılmak üzere onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılmasına karar verilmiş olup, anılan karar doğrultusunda 17.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. İhraç Belgesi ve Başvuru Formu'nun örneği ektedir. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhrac belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207226
BIST