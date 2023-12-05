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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

05.12.2023 16:18
***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Onayı - İhraç Belgesi ve Eki
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 16.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.11.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun 16.10.2023 tarih ve 2023/40 sayılı toplantısında, 1.500.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tek seferde veya seriler halinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış suretiyle satılmak üzere SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmış olup onaylanan İhraç Belgesi eki ve İhraç Belgesi ektedir. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222387


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Platin 909,42 911,48 % 0,66  
Paladyum 968,95 973,91 % 0,66  
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Altın Ons 2.028,52 2.028,82 % 0,66  
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