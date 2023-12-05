***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Onayı - İhraç Belgesi ve EkiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.10.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.10.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.11.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun 16.10.2023 tarih ve 2023/40 sayılı toplantısında, 1.500.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin tek seferde veya seriler halinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış suretiyle satılmak üzere SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmış olup onaylanan İhraç Belgesi eki ve İhraç Belgesi ektedir. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222387BIST