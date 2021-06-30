***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.06.2021 10:27
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Kredi Derecelendirme Raporu'nda, Şirketimizin
• Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR A+
• Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR A-1
Görünümü "DURAĞAN"
olarak belirlenmiştir. Kobirate tarafından hazırlanan basın bülteni ekte verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944989
BIST
11:131.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.371
11:138,6961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0378
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6763
11:1310,3485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0491
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3261
11:13490,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,43
|Açılış
|: 490,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler11:13
|KENT
|247,50
|131.423
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|11.785.088
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.310.218
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|2.060.047
|% 9,88
|
|AYCES
|66,90
|1.457.618
|% 7,73
|
|EUKYO
|6,66
|3.541.014
|% -10,00
|
|DENGE
|2,84
|325.575
|% -7,49
|
|OZRDN
|10,40
|625.493
|% -5,02
|
|DAGHL
|15,55
|9.035.738
|% -4,72
|
|IDEAS
|57,25
|568.373
|% -4,18
|
|GARAN
|8,30
|552.167.353
|% 0,61
|
|THYAO
|13,43
|311.829.472
|% 0,30
|
|KUTPO
|61,55
|203.758.323
|% 3,01
|
|EREGL
|18,18
|169.827.029
|% -0,49
|
|KRDMD
|6,74
|157.141.050
|% -0,88
|
|GARAN
|8,30
|552.167.353
|% 0,61
|
|EKGYO
|1,91
|110.133.095
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,17
|113.455.424
|% 0,46
|
|AKBNK
|5,30
|150.778.623
|% -0,38
|
|KRDMD
|6,74
|157.141.050
|% -0,88
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6921
|8,6961
|% -0,43
|
|Euro
|10,3377
|10,3485
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,9876
|12,0477
|% -0,54
|
|Frank
|9,3925
|9,4491
|% -0,52
|
|Riyal
|2,3115
|2,3231
|% -0,43
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|-7,65
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,80
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,73
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|0,00
|