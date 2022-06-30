***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.06.2022 14:13
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Kredi Derecelendirme Raporu'nda,
Şirketimizin
• Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR A+
• Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu KR A-1
Görünümü "DURAĞAN"
olarak belirlenmiştir. Kobirate tarafından hazırlanan basın bülteni ekte verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040316
BIST
14:162.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -22,95
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.376
14:1616,6893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0511
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
14:1617,3538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0339
|Açılış
|: 17,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
14:16969,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,60
|Açılış
|: 969,40
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler14:14
|RTALB
|7,46
|96.417.808
|% 9,87
|
|ALMAD
|3,11
|1.187.998
|% 9,12
|
|YGGYO
|22,54
|7.165.850
|% 8,26
|
|BMSCH
|10,67
|85.875.636
|% 7,78
|
|KRSTL
|7,51
|5.648.715
|% 7,13
|
|LIDFA
|11,34
|29.929.282
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.158.331
|% -9,98
|
|BERA
|14,65
|375.671.508
|% -7,92
|
|BASCM
|3,52
|228.588
|% -6,88
|
|EKIZ
|5,61
|130.352
|% -6,81
|
|THYAO
|45,76
|2.307.517.010
|% -0,91
|
|SISE
|21,42
|2.145.217.096
|% 3,58
|
|EREGL
|26,62
|768.676.333
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,71
|748.476.365
|% 7,11
|
|KRDMD
|11,02
|615.255.040
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,71
|748.476.365
|% 7,11
|
|YKBNK
|4,30
|474.532.335
|% 0,23
|
|ODAS
|2,81
|311.548.985
|% -3,10
|
|SISE
|21,42
|2.145.217.096
|% 3,58
|
|TSKB
|1,95
|193.767.657
|% -3,47
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6722
|16,6876
|% 0,30
|
|Euro
|17,3419
|17,3741
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,0913
|20,1921
|% -0,13
|
|Frank
|17,3040
|17,4082
|% -0,33
|
|Riyal
|4,4239
|4,4461
|% 0,02
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-6,29
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|6.475
|6.573
|-26,00
|
|Tam
|6.473
|6.562
|-79,00
|
|Yarım
|3.168
|3.208
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.604
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,52
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|-0,20
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,68
|