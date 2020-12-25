***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiOFİS KATIAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul - Şişli- Mecidiyeköy Mah-Nida Kule LeventAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02/12/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağımsız Üye Yoktur.Toplam Alım Bedeli19.626.484 TL (KDV ve Tapu Harcı Dahil)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Şirketimizin payları Borsa İstanbul'da işlem görmemektedir.Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)22,68%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)3.7%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)77.20%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)26.45%Alım KoşullarıPeşin Ödemeİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih24.12.2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriŞirketimizin Merkez ofisine ek olarak kullanılacaktır.Karşı TarafBüyüksahra Yapı Sanayi A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYOKTUR.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDEĞERLEME RAPORUDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası23.11.2020- 2020_M_0379Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAvrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar19.050.000 TL (KDV Dahil İşlem Masrafları Hariç)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarAlınan Gayrimenkul Nida Kule Levent İş Merkezi 12. Katta olup, Şirketimizin Merkezine ek hizmet binası olarak kullanılacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894895BIST