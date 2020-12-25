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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

25.12.2020 10:28



***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
OFİS KATI
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul - Şişli- Mecidiyeköy Mah-Nida Kule Levent
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/12/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağımsız Üye Yoktur.
Toplam Alım Bedeli
19.626.484 TL (KDV ve Tapu Harcı Dahil)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
Şirketimizin payları Borsa İstanbul'da işlem görmemektedir.
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
22,68%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3.7%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
77.20%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
26.45%
Alım Koşulları
Peşin Ödeme
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
24.12.2020
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Şirketimizin Merkez ofisine ek olarak kullanılacaktır.
Karşı Taraf
Büyüksahra Yapı Sanayi A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
YOKTUR.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
DEĞERLEME RAPORU
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
23.11.2020- 2020_M_0379
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
19.050.000 TL (KDV Dahil İşlem Masrafları Hariç)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Alınan Gayrimenkul Nida Kule Levent İş Merkezi 12. Katta olup, Şirketimizin Merkezine ek hizmet binası olarak kullanılacaktır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894895


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Yarım 1.455 1.493 -8,79  
Çeyrek 730 747 -4,39  
Gümüş.Ons 25,78 25,81 -0,01  
Gümüş Gr. 6,29 6,29 0,01  
B. Petrol 51,37 51,37 0,13  
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