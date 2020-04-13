***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'nin 13/04/2020 tarih ve 20 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 200.000.000 TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde, üç yıla kadar vadeli, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya tahsisli satış yoluyla borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma ihracı başvurusu yapılmasına ve İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Ekrem Kerem KORUR Oğuz YILMAZYön.Kur.Bşk. Vekili/Genel Md. Genel Md. Yard.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837433BIST