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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2020 14:33
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***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

           PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'nin 13/04/2020 tarih ve 20 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 200.000.000 TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde, üç yıla kadar vadeli, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya tahsisli satış yoluyla borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma ihracı başvurusu yapılmasına ve İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  
 
 
Ekrem Kerem KORUR                                Oğuz YILMAZ
Yön.Kur.Bşk. Vekili/Genel Md.                 Genel Md. Yard. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837433


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Tam 2.433 2.494 48,50  
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