***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 14:33
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'nin 13/04/2020 tarih ve 20 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 200.000.000 TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde, üç yıla kadar vadeli, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya tahsisli satış yoluyla borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma ihracı başvurusu yapılmasına ve İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ekrem Kerem KORUR Oğuz YILMAZ
Yön.Kur.Bşk. Vekili/Genel Md. Genel Md. Yard.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837433
BIST
17:2196.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 8,42
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
17:216,7916
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,0945
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7943
En Düşük
6,7014
17:217,4162
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1010
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
17:21370,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 6,68
|Açılış
|: 370,17
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
370,34
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|4,73
|342.703.322
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.191.104
|% 10,00
|
|AVGYO
|1,54
|33.848.080
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|15.576.429
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,86
|2.796.124
|% 10,00
|
|NIBAS
|6,05
|500.949
|% -9,70
|
|METAL
|0,84
|106.919
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,43
|40.729.058
|% -8,28
|
|ROYAL
|1,73
|668.706
|% -6,49
|
|ETYAT
|1,34
|3.881.218
|% -5,63
|
|THYAO
|10,18
|1.620.466.745
|% 3,88
|
|GARAN
|8,53
|981.038.397
|% -1,16
|
|PGSUS
|55,85
|883.352.726
|% 9,62
|
|ASELS
|24,94
|468.914.607
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,62
|457.025.734
|% 3,15
|
|GSRAY
|2,62
|457.025.734
|% 3,15
|
|YKBNK
|2,03
|343.772.076
|% -1,46
|
|THYAO
|10,18
|1.620.466.745
|% 3,88
|
|CEMAS
|1,03
|144.921.422
|% 9,57
|
|ODAS
|1,47
|176.455.899
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4666
|8,5090
|% 1,82
|
|Frank
|6,9955
|7,0376
|% 1,29
|
|Riyal
|1,8008
|1,8098
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.698
|11,07
|
|Altın Gr.
|370
|370
|6,60
|
|Cumhuriyet
|2.367
|2.423
|43,50
|
|Tam
|2.433
|2.494
|48,50
|
|Yarım
|1.184
|1.214
|22,00
|
|Çeyrek
|594
|607
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,27
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,76
|31,76
|0,28
|
Seans Raporu
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17:32
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