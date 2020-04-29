***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru sonucunda Manisa İrtibat Bürosu, Van İrtibat Bürosu ve Alsancak İrtibat Bürosu için 27.04.2020 tarihinde izin çıkmış olup, konuya ilişikin kamuoyu duyurumuz ilişiktedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841200BIST