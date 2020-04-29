***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2020 18:03
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru sonucunda Manisa İrtibat Bürosu, Van İrtibat Bürosu ve Alsancak İrtibat Bürosu için 27.04.2020 tarihinde izin çıkmış olup, konuya ilişikin kamuoyu duyurumuz ilişiktedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841200
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 887,85
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
18:056,9530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0332
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9453
18:057,5487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0090
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5377
18:05380,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -3,82
|Açılış
|: 380,10
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
379,97
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|4,29
|12.172.903
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|165.592.386
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|179.815.456
|% 10,00
|
|DYOBY
|4,95
|44.497.579
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|42.105.196
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|119.807.333
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|224.541
|% -9,95
|
|LKMNH
|7,13
|102.853.495
|% -7,88
|
|GYHOL
|20,44
|28.795.058
|% -7,34
|
|KSTUR
|25,04
|7.856
|% -7,26
|
|MGROS
|30,18
|1.237.820.448
|% 4,07
|
|GARAN
|8,42
|757.061.294
|% 1,32
|
|PETKM
|3,59
|654.103.371
|% 2,28
|
|THYAO
|10,61
|612.026.469
|% -0,38
|
|ASELS
|27,44
|561.805.773
|% 0,29
|
|ODAS
|1,84
|403.023.489
|% 6,36
|
|PETKM
|3,59
|654.103.371
|% 2,28
|
|CEMAS
|1,11
|175.002.856
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,09
|162.304.088
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,26
|116.937.122
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6327
|8,6759
|% -0,25
|
|Frank
|7,1213
|7,1642
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8467
|1,8559
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-7,93
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|2.444
|2.501
|-13,90
|
|Tam
|2.508
|2.562
|-14,20
|
|Yarım
|1.222
|1.253
|-7,00
|
|Çeyrek
|613
|627
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|25,15
|25,15
|2,41
|