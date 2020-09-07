***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNİŞANTAŞI İRTİBAT BÜROSU HAKKINDASermaye Piyasası Kurulunun 07.09.2020 tarih ve E-32992422-205.04.04-9033 sayılı yazısı ileTeşvikiye Mahallesi Şakayık Sokak N 40 Kat: 4 D: 16 Nişantaşı Şişli/İSTANBUL adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873761BIST