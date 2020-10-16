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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.10.2020 10:47
GÜNCEL HABERLER



***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

MUĞLA İRTİBAT BÜROSU ve FETHİYE İRTİBAT BÜROSU HAKKINDA Sermaye Piyasası Kurulunun 07.10.2020 tarih ve E-32992422-205.04.04-10087 sayılı yazısı ile MUĞLA İRTİBAT BÜROSU Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Zihni Derin İş Merkezi N6 Kat:1 D:29-30 Menteşe MUĞLA FETHİYE İRTİBAT BÜROSU Cumhuriyet Mah. 44. Sk. N2 Fethiye/MUĞLA adresinde İrtibat Büroları kurulmasına izin  vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882122


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Yarım 1.540 1.579 -7,91  
Çeyrek 772 790 -3,95  
Gümüş.Ons 24,34 24,38 0,06  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 -0,01  
B. Petrol 42,73 42,73 -0,43  
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