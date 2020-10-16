***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2020 10:47
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MUĞLA İRTİBAT BÜROSU ve FETHİYE İRTİBAT BÜROSU HAKKINDA Sermaye Piyasası Kurulunun 07.10.2020 tarih ve E-32992422-205.04.04-10087 sayılı yazısı ile MUĞLA İRTİBAT BÜROSU Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Zihni Derin İş Merkezi N6 Kat:1 D:29-30 Menteşe MUĞLA FETHİYE İRTİBAT BÜROSU Cumhuriyet Mah. 44. Sk. N2 Fethiye/MUĞLA adresinde İrtibat Büroları kurulmasına izin vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882122
BIST
10:501.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,88
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.190
En Düşük
1.185
10:507,9244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0080
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9470
En Düşük
7,9127
10:509,2876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0084
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3064
En Düşük
9,2709
10:50486,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,66
|Açılış
|: 486,65
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,74
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler10:50
|TKURU
|357,50
|34.009.829
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.068.621
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.134.979
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|5.095.200
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|IHLGM
|1,74
|220.159.883
|% 9,43
|
|KERVT
|8,04
|211.530.902
|% 6,91
|
|TUPRS
|82,05
|155.776.241
|% 0,98
|
|PETKM
|4,72
|148.671.367
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,94
|132.344.960
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,74
|220.159.883
|% 9,43
|
|EKGYO
|1,94
|132.344.960
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,19
|74.961.797
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,98
|120.096.219
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,76
|61.557.145
|% 1,73
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9208
|7,9244
|% -0,10
|
|Euro
|9,2829
|9,2876
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,2040
|10,2551
|% -0,13
|
|Frank
|8,6253
|8,6772
|% -0,28
|
|Riyal
|2,1061
|2,1166
|% -0,23
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|0,60
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|-0,43
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:02KRGYO
Yüzde 9.73 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 601, 184 adet işlem
-
11:01KLGYO
Yüzde 7.46 oranında artışla 13.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 171, 862 adet işlem
-
11:00AVOD
Yüzde 7.58 oranında artışla 10.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 540, 089 adet işlem
-
10:59KERVT
Yüzde 7.31 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 454, 780 adet işlem
-
10:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 51 artarak (% 0.58 ) 1, 307