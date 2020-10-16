***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMUĞLA İRTİBAT BÜROSU ve FETHİYE İRTİBAT BÜROSU HAKKINDA Sermaye Piyasası Kurulunun 07.10.2020 tarih ve E-32992422-205.04.04-10087 sayılı yazısı ile MUĞLA İRTİBAT BÜROSU Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Zihni Derin İş Merkezi N6 Kat:1 D:29-30 Menteşe MUĞLA FETHİYE İRTİBAT BÜROSU Cumhuriyet Mah. 44. Sk. N2 Fethiye/MUĞLA adresinde İrtibat Büroları kurulmasına izin vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882122BIST