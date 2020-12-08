***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜMRANİYE İRTİBAT BÜROSU HAKKINDA Sermaye Piyasası Kurulunun 25.11.2020 tarih ve E-32992422-205.04.04-11948 sayılı yazısı ile ÜMRANİYE İRTİBAT BÜROSU Armağan Evler Mah. Alemdağ Cad. Sancaktar Sok. N1 K:1 D:2-3 Ümraniye İSTANBUL adresinde İrtibat Büro kurulmasına izinvermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892083BIST