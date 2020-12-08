***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2020 14:33
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ÜMRANİYE İRTİBAT BÜROSU HAKKINDA Sermaye Piyasası Kurulunun 25.11.2020 tarih ve E-32992422-205.04.04-11948 sayılı yazısı ile ÜMRANİYE İRTİBAT BÜROSU Armağan Evler Mah. Alemdağ Cad. Sancaktar Sok. N1 K:1 D:2-3 Ümraniye İSTANBUL adresinde İrtibat Büro kurulmasına izin
vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892083
BIST
15:541.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 13,19
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
15:547,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
15:549,4957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0365
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
15:54469,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,25
|Açılış
|: 469,35
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler15:54
|SELEC
|18,16
|275.982.213
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.001.949
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.993.671
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|126.406.109
|% 9,92
|
|NIBAS
|74,95
|21.154.843
|% -8,04
|
|BANVT
|37,56
|9.961.048
|% -6,98
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|IZMDC
|17,03
|25.914.965
|% -6,02
|
|PKENT
|939,90
|884.757
|% -5,73
|
|PETKM
|4,99
|3.840.605.060
|% -2,16
|
|SISE
|7,09
|1.769.051.215
|% 3,50
|
|KRDMD
|5,32
|1.710.976.072
|% 4,52
|
|SASA
|21,76
|1.430.645.112
|% 5,73
|
|DOHOL
|2,98
|1.247.319.648
|% 1,71
|
|PETKM
|4,99
|3.840.605.060
|% -2,16
|
|DOHOL
|2,98
|1.247.319.648
|% 1,71
|
|KRDMD
|5,32
|1.710.976.072
|% 4,52
|
|TSKB
|1,85
|584.398.468
|% 2,21
|
|SISE
|7,09
|1.769.051.215
|% 3,50
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8267
|7,8325
|% 0,29
|
|Euro
|9,4856
|9,4957
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,3771
|10,4291
|% -0,39
|
|Frank
|8,7582
|8,8109
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0794
|2,0899
|% 0,18
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|1,55
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|36,00
|
|Tam
|3.092
|3.170
|35,04
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|16,95
|
|Çeyrek
|749
|767
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,67
|48,67
|-0,12
|