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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.01.2021 12:59



***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

AÇILMASINA İZİN VERİLEN İRTİBAT BÜROLARI HAKKINDA
Sermaye Piyasası Kurulunun 25.01.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-776 sayılı yazısı ile
-       İncili Pınar Mah. Nail Bilen Cad. Uğur Plaza N:35/5 Şehitkamil-GAZİANTEP adresinde  GAZİANTEP İRTİBAT BÜROSU,
-       Haraparası Mah.Yavuz Sultan Selim Cad. N15/13-14 Antakya/HATAY adresinde ANTAKYA İRTİBAT BÜROSU,
-       Çelebiler Mah. 112 Cad. N 7-9 K:1 D:6 ISPARTA adresinde ISPARTA İRTİBAT BÜROSU ve
-       Bağlarbaşı Mah. 2. İlkokul Sok. Balek İş Merkezi N 6-8 D:20-21-22 Maltepe/İSTANBUL adresinde MALTEPE İRTİBAT BÜROSU'nun
açılmasına izin vermiştir.
                Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904602


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