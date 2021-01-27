***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAÇILMASINA İZİN VERİLEN İRTİBAT BÜROLARI HAKKINDASermaye Piyasası Kurulunun 25.01.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-776 sayılı yazısı ile- İncili Pınar Mah. Nail Bilen Cad. Uğur Plaza N:35/5 Şehitkamil-GAZİANTEP adresinde GAZİANTEP İRTİBAT BÜROSU,- Haraparası Mah.Yavuz Sultan Selim Cad. N15/13-14 Antakya/HATAY adresinde ANTAKYA İRTİBAT BÜROSU,- Çelebiler Mah. 112 Cad. N 7-9 K:1 D:6 ISPARTA adresinde ISPARTA İRTİBAT BÜROSU ve- Bağlarbaşı Mah. 2. İlkokul Sok. Balek İş Merkezi N 6-8 D:20-21-22 Maltepe/İSTANBUL adresinde MALTEPE İRTİBAT BÜROSU'nunaçılmasına izin vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904602BIST