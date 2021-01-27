***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2021 12:59
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AÇILMASINA İZİN VERİLEN İRTİBAT BÜROLARI HAKKINDA
Sermaye Piyasası Kurulunun 25.01.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-776 sayılı yazısı ile
- İncili Pınar Mah. Nail Bilen Cad. Uğur Plaza N:35/5 Şehitkamil-GAZİANTEP adresinde GAZİANTEP İRTİBAT BÜROSU,
- Haraparası Mah.Yavuz Sultan Selim Cad. N15/13-14 Antakya/HATAY adresinde ANTAKYA İRTİBAT BÜROSU,
- Çelebiler Mah. 112 Cad. N 7-9 K:1 D:6 ISPARTA adresinde ISPARTA İRTİBAT BÜROSU ve
- Bağlarbaşı Mah. 2. İlkokul Sok. Balek İş Merkezi N 6-8 D:20-21-22 Maltepe/İSTANBUL adresinde MALTEPE İRTİBAT BÜROSU'nun
açılmasına izin vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904602
BIST
13:381.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,90
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.530
13:387,3614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3863
En Düşük
7,3418
13:388,9337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0046
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
13:38436,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 437,18
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler13:38
|KONTR
|48,46
|61.636.954
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|4.744.211
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|1.756.012
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|2.145.209
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|8.932.913
|% 9,97
|
|YAPRK
|113,50
|2.204.206
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.106.416
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|292.375
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|220.715
|% -9,95
|
|KAPLM
|40,78
|4.792.339
|% -9,90
|
|ODAS
|4,09
|1.010.232.403
|% 3,54
|
|EKGYO
|2,52
|937.068.730
|% -0,79
|
|GARAN
|9,40
|782.058.355
|% -1,26
|
|KRDMD
|6,99
|748.796.838
|% 1,30
|
|KARSN
|4,87
|646.220.096
|% -2,99
|
|EKGYO
|2,52
|937.068.730
|% -0,79
|
|ODAS
|4,09
|1.010.232.403
|% 3,54
|
|SKBNK
|1,51
|245.427.717
|% 0,67
|
|TSKB
|1,95
|278.128.033
|% 1,04
|
|DOHOL
|3,90
|534.265.355
|% -3,47
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3595
|7,3614
|% 0,24
|
|Euro
|8,9287
|8,9337
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,0802
|10,1307
|% 0,21
|
|Frank
|8,2572
|8,3070
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9562
|1,9660
|% 0,22
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-5,82
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.896
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.882
|2.953
|-18,00
|
|Yarım
|1.393
|1.429
|-8,70
|
|Çeyrek
|699
|714
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,01
|
|B. Petrol
|56,05
|56,05
|0,41
|