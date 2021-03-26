***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBAYRAKLI İRTİBAT BÜROSU HAKKINDASermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-3930 sayılı yazısı ile Adalet Mahallesi Manas Bulvarı N30 K:4 D:7 Bayraklı/İZMİR adresinde İrtibat Büro kurulmasına izin vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921154BIST