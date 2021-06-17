***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSAMSUN İRTİBAT BÜROSU HAKKINDASermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-7305 sayılı yazısı ile Kuzey Yıldızı Mah. 100. Yıl Bulvarı, N38 Baran Plaza B Blok Daire:17 Samsun adresinde İrtibat Büro açılmasına izin vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942807BIST