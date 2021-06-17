***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2021 12:28
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAMSUN İRTİBAT BÜROSU HAKKINDA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-7305 sayılı yazısı ile Kuzey Yıldızı Mah. 100. Yıl Bulvarı, N38 Baran Plaza B Blok Daire:17 Samsun adresinde İrtibat Büro açılmasına izin vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942807
BIST
14:361.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,39
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.419
14:368,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0245
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6566
En Düşük
8,6029
14:3610,3311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0108
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,2877
14:36499,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,79
|Açılış
|: 499,24
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
498,07
BIST En Aktif Hisseler14:36
|RODRG
|18,70
|2.806.868
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.527.093
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.688.974
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,45
|204.895
|% 9,85
|
|BERA
|18,81
|18.825.424
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|YESIL
|2,09
|164.501.554
|% -9,91
|
|PENTA
|32,48
|48.219.204
|% -7,73
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|THYAO
|14,61
|1.115.141.963
|% 2,03
|
|GARAN
|8,29
|695.951.947
|% -0,84
|
|BJKAS
|7,05
|439.881.876
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,21
|433.671.782
|% -0,45
|
|BOBET
|5,62
|420.307.280
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,21
|433.671.782
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,20
|233.968.576
|% -1,35
|
|GARAN
|8,29
|695.951.947
|% -0,84
|
|THYAO
|14,61
|1.115.141.963
|% 2,03
|
|BOBET
|5,62
|420.307.280
|% 3,31
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6387
|8,6403
|% 0,28
|
|Euro
|10,3253
|10,3311
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0220
|12,0823
|% 0,08
|
|Frank
|9,4006
|9,4572
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2967
|2,3082
|% 0,27
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-21,80
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|-74,00
|
|Tam
|3.293
|3.377
|-71,34
|
|Yarım
|1.591
|1.634
|-34,51
|
|Çeyrek
|798
|817
|-17,25
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,19
|74,19
|-0,20
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:49BERA
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 18.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 007, 657 adet işlem
-
14:48PENTA
Yüzde -7.90 oranında düşüşle 32.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 351 adet işlem
-
14:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 9 kaybederek (% -0.51 ) 1, 534
-
14:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
-
14:46XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 7, 633.00 milyon TL de