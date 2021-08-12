***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2021 17:05
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BATMAN İRTİBAT BÜROSU HAKKINDA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.08.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-9682 sayılı yazısı ile Gültepe Mah. Yeniçağ Cad. Ela Plaza A Blok N:8 K:1 D:2 BATMAN adresinde İrtibat Bürosu açılmasına izin verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957609
BIST
17:181.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 32,75
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:188,5606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0643
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:1810,0731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0652
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:18481,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,41
|Açılış
|: 481,34
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:18
|VKFYO
|6,82
|27.863.839
|% 10,00
|
|MIPAZ
|4,63
|92.669.212
|% 9,98
|
|DOBUR
|19,61
|3.812.729
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,86
|4.137.659
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|149.985.497
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|150.260.302
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|30.752.378
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.489.549
|% -9,88
|
|EDIP
|3,79
|81.550.592
|% -7,79
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|GARAN
|9,31
|1.691.872.362
|% 4,02
|
|KRDMD
|8,11
|1.146.906.791
|% 2,92
|
|TUPRS
|98,45
|928.127.978
|% 2,02
|
|EREGL
|19,63
|739.222.389
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,50
|738.577.070
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,50
|738.577.070
|% 3,31
|
|GARAN
|9,31
|1.691.872.362
|% 4,02
|
|KRDMD
|8,11
|1.146.906.791
|% 2,92
|
|GLYHO
|2,22
|175.266.304
|% -2,63
|
|PETKM
|5,92
|451.588.651
|% 2,60
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5574
|8,5606
|% -0,75
|
|Euro
|10,0628
|10,0731
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,8207
|11,8799
|% -0,85
|
|Frank
|9,2502
|9,3059
|% -0,73
|
|Riyal
|2,2779
|2,2893
|% -0,65
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-5,16
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.254
|-17,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,38
|71,38
|-0,06
|