***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGAZİOSMANPAŞA İRTİBAT BÜROSU HAKKINDASermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-10306 sayılı yazısı ile Cumhuriyet Meydanı Kıdemli İş Hanı No 26 K:2 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresinde İrtibat Bürosu açılmasına izin verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961459BIST