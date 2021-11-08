***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDİYARBAKIR İRTİBAT BÜROSU HAKKINDASermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-12633 sayılı yazısı ile Bağcılar Mah. Urfa Bulvarı No 121/1 Bağlar-Diyarbakır adresinde İrtibat Bürosu açılmasına izin verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975885BIST