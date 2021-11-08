***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2021 18:12
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
DİYARBAKIR İRTİBAT BÜROSU HAKKINDA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-12633 sayılı yazısı ile Bağcılar Mah. Urfa Bulvarı No 121/1 Bağlar-Diyarbakır adresinde İrtibat Bürosu açılmasına izin verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975885
BIST
17:581.607
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 23,83
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
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1.609
En Düşük
1.589
17:589,7118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0326
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
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9,7459
En Düşük
9,6551
17:5811,2578
En Yüksek
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|: 0,34%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|| 3,35
|Açılış
|: 569,20
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|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler17:58
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.643.461
|% 9,98
|
|DOKTA
|37,50
|16.327.432
|% 9,97
|
|KTSKR
|31,54
|88.367.958
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|KARYE
|14,44
|164.228.773
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|16.272.882
|% -9,98
|
|NUGYO
|10,98
|34.984.696
|% -6,55
|
|BJKAS
|5,86
|130.314.542
|% -5,94
|
|IZFAS
|6,30
|1.748.830
|% -5,12
|
|GARAN
|10,78
|3.047.949.408
|% 1,60
|
|THYAO
|18,00
|3.019.956.477
|% 1,98
|
|PETKM
|6,81
|2.474.508.677
|% 1,95
|
|ASELS
|16,92
|947.828.152
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,34
|930.399.858
|% 3,97
|
|PETKM
|6,81
|2.474.508.677
|% 1,95
|
|TSKB
|1,60
|495.038.865
|% 1,91
|
|GARAN
|10,78
|3.047.949.408
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,03
|644.555.420
|% 0,66
|
|THYAO
|18,00
|3.019.956.477
|% 1,98
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7059
|9,7118
|% 0,34
|
|Euro
|11,2482
|11,2578
|% 0,34
|
|Sterlin
|13,1239
|13,1897
|% 0,75
|
|Frank
|10,5747
|10,6384
|% 0,06
|
|Riyal
|2,5823
|2,5953
|% 0,38
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|3,46
|
|Altın Gr.
|569
|569
|3,23
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|0,06
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|0,54
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