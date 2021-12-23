***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2021 13:47
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
TRABZON İRTİBAT BÜROSU HAKKINDA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve E-32992422-205.04.04-14794 sayılı yazısı ile Çarşı Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi Maraş Apt. No 49/5 Ortahisar/TRABZON adresinde İrtibat Bürosu açılmasına izin verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985648
BIST
14:011.807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
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|Açılış
|: 1.835
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 12,6800
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BIST En Aktif Hisseler13:59
|PENTA
|359,70
|28.808.838
|% 10,00
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|TETMT
|379,20
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|% 9,98
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|GLCVY
|12,26
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|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
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|UFUK
|20,96
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|DZGYO
|2,34
|84.123.470
|% -10,00
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|DOCO
|1.027,20
|45.131.874
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.198.131
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|9.888.877
|% -9,94
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|NIBAS
|10,88
|6.781.004
|% -9,93
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|GARAN
|11,88
|2.194.365.914
|% 0,00
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|SISE
|13,04
|1.550.771.193
|% -1,81
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|EREGL
|25,68
|1.288.101.214
|% 0,94
|
|KRDMD
|9,09
|1.035.114.909
|% -2,26
|
|TUPRS
|146,20
|966.036.537
|% -2,34
|
|YKBNK
|3,54
|670.422.505
|% 1,72
|
|ODAS
|1,40
|156.247.678
|% 2,19
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|EKGYO
|2,16
|156.343.236
|% 1,41
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|VAKBN
|3,85
|221.553.412
|% 1,05
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|HALKB
|4,73
|272.959.750
|% 2,16
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|13:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|10,7056
|10,8434
|% -11,05
|
|Euro
|11,9161
|12,2994
|% -11,13
|
|Sterlin
|15,0730
|15,1486
|% -7,27
|
|Frank
|12,2028
|12,2763
|% -7,69
|
|Riyal
|2,9909
|3,0059
|% -7,68
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-0,33
|
|Altın Gr.
|667
|667
|-41,15
|
|Cumhuriyet
|4.448
|4.515
|-390,00
|
|Tam
|4.427
|4.544
|-393,79
|
|Yarım
|2.140
|2.198
|-190,49
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-95,25
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|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|0,01
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|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|-0,51
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|B. Petrol
|75,33
|75,33
|0,05
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