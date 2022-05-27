***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun16.05.2022 tarih ve 27 sayılı toplantısında Antakya İrtibat Bürosunun kapatılmasına ve İrtibat Bürosu müşterilerin hesaplarının Adana İrtibat Bürosuna devredilmesine,18.05.2022 tarih ve 28 sayılı toplantısında Samsun İrtibat Bürosunun kapatılmasına ve İrtibat Bürosu müşterilerin hesaplarının Ordu İrtibat Bürosuna devredilmesine,18.05.2022 tarih ve 29 sayılı toplantısında Kayseri İrtibat Bürosunun kapatılmasına ve İrtibat Bürosu müşterilerin hesaplarının Ankara İrtibat Bürosuna devredilmesinekarar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033002BIST