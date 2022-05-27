***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2022 17:39
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun
16.05.2022 tarih ve 27 sayılı toplantısında Antakya İrtibat Bürosunun kapatılmasına ve İrtibat Bürosu müşterilerin hesaplarının Adana İrtibat Bürosuna devredilmesine,
18.05.2022 tarih ve 28 sayılı toplantısında Samsun İrtibat Bürosunun kapatılmasına ve İrtibat Bürosu müşterilerin hesaplarının Ordu İrtibat Bürosuna devredilmesine,
18.05.2022 tarih ve 29 sayılı toplantısında Kayseri İrtibat Bürosunun kapatılmasına ve İrtibat Bürosu müşterilerin hesaplarının Ankara İrtibat Bürosuna devredilmesine
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033002
BIST
17:242.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,59
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.434
17:2416,2522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0966
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,2167
17:2417,4459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1137
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,4071
17:24967,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,68
|Açılış
|: 967,92
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
967,61
BIST En Aktif Hisseler17:24
|HATEK
|21,34
|42.924.477
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.776.324
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|307.864.935
|% 9,98
|
|KARSN
|6,96
|2.875.681.761
|% 8,75
|
|MPARK
|36,04
|177.031.707
|% 8,42
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|382.735.797
|% -9,87
|
|NUGYO
|4,54
|318.422.691
|% -9,20
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|SKBNK
|1,24
|291.933.298
|% -6,77
|
|THYAO
|45,00
|4.443.327.329
|% 1,21
|
|KARSN
|6,96
|2.875.681.761
|% 8,75
|
|EREGL
|32,84
|1.834.466.548
|% 1,30
|
|KRDMD
|14,56
|1.757.164.996
|% -0,61
|
|SISE
|20,48
|1.651.345.281
|% -2,01
|
|KARSN
|6,96
|2.875.681.761
|% 8,75
|
|SKBNK
|1,24
|291.933.298
|% -6,77
|
|DOHOL
|3,80
|675.144.943
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,48
|791.708.898
|% -1,54
|
|HALKB
|5,66
|827.860.732
|% 2,35
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2279
|16,2394
|% -0,67
|
|Euro
|17,4152
|17,4275
|% -0,75
|
|Sterlin
|20,4733
|20,5760
|% -0,36
|
|Frank
|16,9183
|17,0203
|% -0,35
|
|Riyal
|4,3147
|4,3363
|% -0,69
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|5,88
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-4,68
|
|Cumhuriyet
|6.470
|6.567
|8,00
|
|Tam
|6.424
|6.586
|-7,98
|
|Yarım
|3.105
|3.186
|-3,86
|
|Çeyrek
|1.557
|1.593
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,23
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 26 kaybederek (% -0.56 ) 2, 717
-
17:45PEGYO
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 530, 097 adet işlem
-
17:44UNLU
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 5.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 056, 531 adet işlem
-
17:43XU100
Endeks 2, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 34, 680.00 milyon TL de
-
17:42BOBET
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 100, 833 adet işlem