***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunun15.09.2022 tarih ve 44 sayılı toplantısında Ümraniye İrtibat Bürosunun kapatılmasına ve İrtibat Bürosu müşterileri hesaplarının Genel Müdürlük ve Bağdat Caddesi İrtibat Bürosuna devredilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065712BIST