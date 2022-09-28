***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2022 16:41
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun
15.09.2022 tarih ve 44 sayılı toplantısında Ümraniye İrtibat Bürosunun kapatılmasına ve İrtibat Bürosu müşterileri hesaplarının Genel Müdürlük ve Bağdat Caddesi İrtibat Bürosuna devredilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065712
BIST
16:433.210
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BIST En Aktif Hisseler16:43
|CANTE
|120,00
|99.285.624
|% 9,99
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|RODRG
|42,94
|13.106.090
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|61.487.054
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|64.633.005
|% 9,95
|
|ARASE
|134,00
|80.810.870
|% 9,93
|
|ZOREN
|3,45
|512.073.206
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.267.371
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.566.892
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|62.633.448
|% -9,86
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|SKBNK
|1,86
|464.800.358
|% -9,71
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|THYAO
|69,25
|2.455.761.947
|% -2,46
|
|YKBNK
|7,20
|2.271.205.683
|% -0,55
|
|SASA
|68,40
|2.055.591.251
|% -0,87
|
|GARAN
|19,77
|2.036.165.507
|% 0,76
|
|AKBNK
|11,60
|1.940.166.598
|% -1,86
|
|EKGYO
|3,91
|1.370.205.178
|% -1,76
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|YKBNK
|7,20
|2.271.205.683
|% -0,55
|
|TSKB
|2,37
|639.065.188
|% -6,32
|
|SKBNK
|1,86
|464.800.358
|% -9,71
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|ISCTR
|7,74
|1.446.053.720
|% -1,28
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,5116
|18,5195
|% 0,38
|
|Euro
|17,8055
|17,8268
|% 0,77
|
|Sterlin
|19,6507
|19,7492
|% -0,41
|
|Frank
|18,6900
|18,8026
|% 0,96
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|Riyal
|4,9032
|4,9278
|% 0,34
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|16:43
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.643
|1.643
|13,83
|
|Altın Gr.
|977
|978
|11,79
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.673
|1,00
|
|Tam
|6.628
|6.707
|31,00
|
|Yarım
|3.225
|3.279
|16,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.639
|7,00
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|Gümüş.Ons
|18,45
|18,48
|0,08
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|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,07
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|B. Petrol
|85,71
|85,71
|0,84
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