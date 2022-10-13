***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2022 11:28
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunun
30.09.2022 tarih ve 48 sayılı toplantısında Gaziantep İrtibat Bürosunun kapatılmasına ve İrtibat Bürosu müşterileri hesaplarının Genel Müdürlüğe devredilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071534
BIST
14:223.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 53,47
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.530
14:2218,5872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 18,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5924
En Düşük
18,5039
14:2218,1243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1024
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1316
En Düşük
17,9750
14:221.000,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.001,04
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler14:22
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|203.563.701
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|277.843.260
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|93.051.903
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|113.011.188
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|RODRG
|28,50
|6.956.032
|% -7,83
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|HUNER
|6,42
|586.055.675
|% -6,28
|
|THYAO
|88,20
|4.482.283.631
|% 3,64
|
|SASA
|83,20
|1.355.844.366
|% 1,59
|
|PETKM
|14,75
|1.267.465.925
|% 0,68
|
|AKBNK
|13,04
|1.189.137.565
|% 0,85
|
|ASELS
|31,50
|1.063.119.413
|% -0,38
|
|EKGYO
|4,19
|602.303.314
|% 1,21
|
|DOHOL
|5,44
|597.371.663
|% 3,42
|
|ODAS
|8,15
|772.808.523
|% 4,62
|
|YKBNK
|8,35
|772.149.948
|% 1,83
|
|AKBNK
|13,04
|1.189.137.565
|% 0,85
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5843
|18,5872
|% 0,12
|
|Euro
|18,1138
|18,1243
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,7123
|20,8162
|% 0,80
|
|Frank
|18,5515
|18,6632
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9307
|4,9554
|% 0,11
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|0,75
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|2,05
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.814
|9,00
|
|Tam
|6.742
|6.793
|0,00
|
|Yarım
|3.285
|3.321
|1,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,19
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,11
|
|B. Petrol
|92,58
|92,58
|0,13
|